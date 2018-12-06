Важно знать: владелец обязан поддерживать в своей квартире нормальную температуру

Согласно закону температура воздуха в жилом помещении должна быть оптимальной, обеспечивать людям комфортное тепло и способствовать возникновению и сохранению здорового и соответствующего требованиям внутреннего климата. Температура внутреннего воздуха в помещении, отапливаемом сетью центрального отопления или расположенной в здании котельной, при длительном нахождении в нем человека не должна быть ниже +18 °C. Уровень влажности в жилом помещении должен находиться в пределах нормы, не нарушающей здоровье, предотвращающей конденсацию водяного пара и не приводящей к появлению вызванных влагой повреждений. Оптимальный уровень влажность в жилом помещении составляет 40-60%.

По словам руководителя правового отдела Союза квартирных товариществ Урмаса Марди, каждый владелец квартиры должен обеспечить достаточно высокую температуру воздуха, иначе может появиться плесень. ”Когда начинать отопительный период, решает каждый дом в отдельности, но необходимо считаться с погодными условиями, внутренней температурой здания и потребностями жильцов”, — сказал он. Также каждый квартирособственник должен понимать, что он обязан топить даже пустующую квартиру. ”Температура в квартире должны быть разумной. По нашей оценке, это как минимум 18 градусов тепла”, — сказал он и отметил, что если не отапливать квартиру, особенно в зимние месяцы, могут пострадать как системы водоснабжения и канализации дома, так и жильцы соседних квартир.

”В законе также написано, что владелец квартиры должен не портить находящееся в совместном владении имущество, к которому относятся конструкция дома, системы канализации, водопровода и отопления”, — заметил эксперт.