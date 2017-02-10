Важно знать: страхование ”каско” не действует на неофициальных ледовых дорогах

Сегодня была открыта первая ледовая дорога Хаапсалу-Ноароотси. Если передвижение по официальным ледовым дорогам контролируемо и безопасно, то с наступлением холодов учащаются и выезды на лед всевозможных водоемов под свою ответственность, сообщает ERGO.

”Если несчастный случай произойдет за пределами официального дорожного движения — например, на неофициальной ледовой дороге, то страхование ”каско” ни у одного страхового общества не возместит ущерб, причиненный таким необдуманным действием”, — сказал руководитель отдела транспортного ущерба страховой компании ERGO Райн Томингас.

Если автомобиль провалится в воду за пределами официальной ледовой дороги, дорожное страхование возместит только ущерб, нанесенный здоровью пассажира.

В общей сложности Департамент шоссейных дорог отвечает за сооружение в Эстонии семи официальных ледовых трасс.

Читать еще

”Эти трассы соответствующим образом размечены, и передвижение там контролируется с помощью требований по безопасности. Важно также соблюдать часы работы дороги, если они специально указаны. За пределами же официально открытых ледовых дорог выезд на автомобиле на лед водоема осуществляется под полную собственную ответственность водителя, и это никогда не безопасно. Также страхование ”каско” не действует, например, на снежной трассе, проложенной по полю”, — добавил Томингас.

За месяц ERGO регистрирует в среднем 800 случаев, при которых получить возмещение можно только благодаря страхованию ”каско”