Важно знать: какая разница между ”годен до” и ”употребить до”

Департамент защиты прав потребителей советует при покупке продуктов всегда проверять еще в магазине срок реализации, чтобы он не превышал допустимый предел. Для этого, следите за маркировкой "употребить до" и "годен до".

Если на пищевых продуктах имеется маркировка "употребить до", то при выполнении условий хранения они сохраняют свои качества, по крайней мере, до указанной даты.

Если на пищевых продуктах имеется маркировка ”годен до”, то имеем дело со скоропортящимся товаром, который можно продавать и употреблять только до указанной даты.

Продукты с истекшим сроком "употребить до" не становятся опасными, если условия хранения соблюдались. Поэтому товары с такой маркировкой разрешается продавать и после истечения срока, но они должны быть отделены от других продуктов и оснащены соответствующей информацией.

Продукты питания с истекшим "годен до" становятся опасными для человека, так как в них могут начать развиваться микроорганизмы, вредные для здоровья. Знайте, что ни при каких обстоятельствах товары с такой маркировкой нельзя продавать после истечения срока.

При обнаружении товара с просроченным сроком хранения или отсутствием маркировки обратитесь к продавцу с просьбой его изъятия с продажи.

Департамент советует не покупать продукты, если:

обстановка неопрятная;

халат продавца грязный, а руки немытые и неухоженные;

упаковка товара повреждена;

не соблюдаются условия хранения продуктов;

видно, что пищевые продукты были разморожены, а затем вновь заморожены.