Важно! При получении отпускных необходимо также учитывать не облагаемый налогом доход

Налогово-таможенный департамент (далее НТД) в своем пресс-релизе напоминает о том, что нерегулярные доходы, в том числе и отпускные, могут изменить размер не облагаемого налогом дохода за месяц.
По словам руководителя налогового отдела НТД Эвелин Лийвамяги, в случае дохода, изменяющегося по месяцам, важно, чтобы сотрудник оценил не облагаемый налогом доход, исходя из своего годового дохода, а также соответственно этому представил заявление с указанием конкретной суммы.
Изменение месячного дохода может быть обусловлено также тем, что человек, например, решает получить отпускные вперёд. При получении отпускных вперёд может возникнуть ситуация, когда освобождение от уплаты налога уменьшается в одном месяце и увеличивается в следующем месяце.
Например, ситуация, в которой сотрудник получает брутто-зарплату 1000 евро в месяц и к ней ежемесячно применяется не облагаемый налогом доход 500 евро. Если сотрудник уходит в отпуск на две недели и решает получить отпускные вперёд, то его доход в месяц составляет 1500 евро. С этой суммы работодатель не может применить не облагаемый налогом доход в 500 евро, а может применить 333,33 евро.