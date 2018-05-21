21.05.2018, 13:30

Важно! При получении отпускных необходимо также учитывать не облагаемый налогом доход

 (10)
rus.delfi.ee
EST 16
Важно! При получении отпускных необходимо также учитывать не облагаемый налогом доход
Foto: Andres Putting

Налогово-таможенный департамент (далее НТД) в своем пресс-релизе напоминает о том, что нерегулярные доходы, в том числе и отпускные, могут изменить размер не облагаемого налогом дохода за месяц.

По словам руководителя налогового отдела НТД Эвелин Лийвамяги, в случае дохода, изменяющегося по месяцам, важно, чтобы сотрудник оценил не облагаемый налогом доход, исходя из своего годового дохода, а также соответственно этому представил заявление с указанием конкретной суммы.

Изменение месячного дохода может быть обусловлено также тем, что человек, например, решает получить отпускные вперёд. При получении отпускных вперёд может возникнуть ситуация, когда освобождение от уплаты налога уменьшается в одном месяце и увеличивается в следующем месяце.

Например, ситуация, в которой сотрудник получает брутто-зарплату 1000 евро в месяц и к ней ежемесячно применяется не облагаемый налогом доход 500 евро. Если сотрудник уходит в отпуск на две недели и решает получить отпускные вперёд, то его доход в месяц составляет 1500 евро. С этой суммы работодатель не может применить не облагаемый налогом доход в 500 евро, а может применить 333,33 евро.

”Хотя в одном месяце освобождение от уплаты налога частично не используется, но оно не пропадает. Освобождение от уплаты налога можно зачесть не позднее следующего года в представляемой декларации о доходах и, если в течение года других доходов не было, то можно получить весь переплаченный подоходный налог обратно”, — сказала Лийвамяги.

В случае, когда зарплата сотрудника больше может возникнуть ситуация, что сотруднику начисляется в одном месяце слишком много не облагаемых налогом доходов. Например, если брутто-зарплата сотрудника составляет 2000 евро и её ежемесячное освобождение от уплаты налога составляет 55,56 евро. Если сотрудник уходит в отпуск на две недели и решает получить отпускные вперёд, то его доход в месяц, предыдущий отпуску, составляет 3000 евро и не облагаемый налогом доход не учитывается. А в следующем месяце его доход составит 1000 евро, с которых 500 евро будут зачтены работодателем в качестве не облагаемого налогом дохода, если сотрудник не подал заявления об использовании не облагаемого налогом дохода с указанием конкретной суммы.

”Чтобы избежать подобных ситуаций, сотрудник и работодатель могут договориться о том, что отпускные выплачиваются в обычный день перевода зарплаты. Тогда выплата отпускных не повлияет на учёт не облагаемого налогом дохода”, — пояснила Лийвамяги.

ТОП

С 2018 года размер получаемого освобождения от уплаты налога делится на три основные группы. Если годовой доход ниже 14 400 евро, то есть ниже 1200 евро в месяц, то можно использовать максимальное освобождение от уплаты налога, которое составляет 6000 евро в год или 500 евро в месяц. Если ежемесячный доход от 1200 до 2100 евро (годовой доход от 14 400 до 25 200 евро), то размер не облагаемого налогом дохода становится меньше 500 евро, а чем ежемесячный доход ближе к 2100 евро, тем меньше не облагаемый налогом доход. При зарплате более 2100 евро в месяц (более 25 200 евро в год) весь доход облагается подоходным налогом и размер не облагаемого налогом дохода составляет 0 евро.

Дополнительную информацию о не облагаемом налогом доходе можно получить на домашней странице НТД www.emta.ee/maksuvaba-tulu или по телефону 880 0811.

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