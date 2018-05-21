Важно! При получении отпускных необходимо также учитывать не облагаемый налогом доход

”Хотя в одном месяце освобождение от уплаты налога частично не используется, но оно не пропадает. Освобождение от уплаты налога можно зачесть не позднее следующего года в представляемой декларации о доходах и, если в течение года других доходов не было, то можно получить весь переплаченный подоходный налог обратно”, — сказала Лийвамяги.

В случае, когда зарплата сотрудника больше может возникнуть ситуация, что сотруднику начисляется в одном месяце слишком много не облагаемых налогом доходов. Например, если брутто-зарплата сотрудника составляет 2000 евро и её ежемесячное освобождение от уплаты налога составляет 55,56 евро. Если сотрудник уходит в отпуск на две недели и решает получить отпускные вперёд, то его доход в месяц, предыдущий отпуску, составляет 3000 евро и не облагаемый налогом доход не учитывается. А в следующем месяце его доход составит 1000 евро, с которых 500 евро будут зачтены работодателем в качестве не облагаемого налогом дохода, если сотрудник не подал заявления об использовании не облагаемого налогом дохода с указанием конкретной суммы.

”Чтобы избежать подобных ситуаций, сотрудник и работодатель могут договориться о том, что отпускные выплачиваются в обычный день перевода зарплаты. Тогда выплата отпускных не повлияет на учёт не облагаемого налогом дохода”, — пояснила Лийвамяги.

С 2018 года размер получаемого освобождения от уплаты налога делится на три основные группы. Если годовой доход ниже 14 400 евро, то есть ниже 1200 евро в месяц, то можно использовать максимальное освобождение от уплаты налога, которое составляет 6000 евро в год или 500 евро в месяц. Если ежемесячный доход от 1200 до 2100 евро (годовой доход от 14 400 до 25 200 евро), то размер не облагаемого налогом дохода становится меньше 500 евро, а чем ежемесячный доход ближе к 2100 евро, тем меньше не облагаемый налогом доход. При зарплате более 2100 евро в месяц (более 25 200 евро в год) весь доход облагается подоходным налогом и размер не облагаемого налогом дохода составляет 0 евро.

Дополнительную информацию о не облагаемом налогом доходе можно получить на домашней странице НТД www.emta.ee/maksuvaba-tulu или по телефону 880 0811.