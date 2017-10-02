Важно: обладатели трудовых договоров определенного типа не выиграют в следующем году ни цента

На прошлой неделе Delfi писал о том, как увеличится зарплата низкооплачиваемых работников после поднятия с нового года не облагаемого подоходным налогом минимума, однако существует определенный тип рабочего договора, обладателям которого особо радоваться не приходится.

Руководитель Союза налогоплательщиков Лассе Лехис называет это хитрым ходом: государство, на первый взгляд, делает низкооплачиваемым работникам щедрую прибавку, но в следующем году сполна все возвращает. ”Максимальная потеря по сравнению с текущим годом в новом году не может превысить 38 евро в месяц. Но может возникнуть ситуация, что человек получит на руки эти налогооблагаемые 500 евро, зато потом должен будет разом вернуть максимум. Сначала он получит 100 евро, а потом заплатит 138 евро. Это та самая неприятная сторона”.

”Магазины ведь захотят получить с клиентов те деньги, что пойдут на увеличение зарплат работникам. Поэтому сложно получить полный обзор того, окажутся ли в итоге эти предназначенный прежде всего для низкооплачиваемых работников не облагаемый налогом минимум и дополнительные несколько десятков евро выигрышем. Хотя следует сказать, что вызванный налогами рост цен все же ниже, чем общий рост”.

Лехис отметил, что люди, у которых в договоре указана сумма зарплаты в нетто, не смогут рассчитывать на ее увеличение.

”Свою роль играет и количество трудовых договоров, где зарплата указана в нетто. В таких случаях работодатель будет брать подоходный налог себе, и работник вообще не поймет, сколько он выигрывает”, — сказал он.