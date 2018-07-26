26.07.2018, 08:50

"Вас отвезут в лес и пристрелят": в Эстонии украинцев заставляют работать сверхурочно, не платят им зарплату и угрожают

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Реэт Пяргма
Реэт Пяргма
Андреас Палм
Андреас Палм
Вера Степанова
Редактор: Вера Степанова
EST 17
"Вас отвезут в лес и пристрелят": в Эстонии украинцев заставляют работать сверхурочно, не платят им зарплату и угрожают
Illustratsioon: Gerti Saaler

Легально работающие в Эстонии украинцы, несмотря на документы, сталкиваются с невыплаченной зарплатой, двойной нагрузкой и угрозами работодателей, пишет Eesti Päevaleht.

"Самая печальная история, которую я слышала, поступила от молодых людей из Украины, которые требовали от работодателя невыплаченные зарплаты и обдумывали обращение в Инспекцию труда. На это работодатель угрожал им, сказав, что у нас в Эстонии дела делаются так, что вас отвезут в лес и пристрелят", — рассказала руководитель MTÜ Living for Tomorrow Сирле Блумберг.

За последние четыре месяца к MTÜ обратились 18 иностранных рабочих, большинство из которых были именно украинцы. Проблемы у них были похожие — предприятие требует сверхурочную работу, но не выплачивает зарплату. Когда иностранец начинает отстаивать свои права, начинаются угрозы. "Они рассказывают нам свои истории, когда доведены до крайности. Их руки дрожат, и они чувствуют ложный стыд из-за продолжающихся месяцами издевательств и угроз работодателя", — сказала Блумберг.

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