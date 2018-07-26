"Вас отвезут в лес и пристрелят": в Эстонии украинцев заставляют работать сверхурочно, не платят им зарплату и угрожают

Легально работающие в Эстонии украинцы, несмотря на документы, сталкиваются с невыплаченной зарплатой, двойной нагрузкой и угрозами работодателей, пишет Eesti Päevaleht.
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Легально работающие в Эстонии украинцы, несмотря на документы, сталкиваются с невыплаченной зарплатой, двойной нагрузкой и угрозами работодателей, пишет Eesti Päevaleht.
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