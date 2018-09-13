13.09.2018, 14:30

Vapiano расширяется в Эстонии и Финляндии


rus.delfi.ee
EST 1
Vapiano söögikoht Tallinnas
Vapiano söögikoht TallinnasFoto: Eero Vabamägi

Компания Piano Group OÜ, управляющая заведениями международной сети ресторанов формата фреш-кэжуал в Эстонии, Финляндии и Литве, расширяет свою деятельность и планирует в ближайшее время открыть несколько новых ресторанов в Финляндии и Эстонии.

В ближайшие годы предприятие инвестирует в новые рестораны около 7 миллионов евро, сообщается в пресс-релизе фирмы.

По словам Герта Керде, председателя правления и партнера Piano Group OÜ, в конце этого года новый ресторан Vapiano откроется в крупнейшем хельсинском торговом центре Itis, а летом 2019 года — в торговом центре Ülemiste в Таллинне.

”Оба ресторана будут соответствовать новейшей концепции Vapiano. Они будут отличаться наличием отдельной секции take-away, где посетитель сможет заказать еду на вынос, получить свой заказ, приобрести напитки, десерты и многое другое. Что касается оформления интерьера, то в новых ресторанах появится и символ Vapiano — оливковое дерево. Также взгляд будет приковывать зеленая стена. Внутреннее пространство будет поделено на две зоны — посетитель сможет выбрать комфортный лаунж либо пообедать в зале, оформленном в стиле кэжуал-дайнинг, откуда открывается вид на кухню и поваров”, — рассказал Герт Керде. Председатель правления добавил, что летом предприятие заключило со штаб-квартирой Vapiano договор эксклюзивного представительства, согласно которому Piano Group OÜ откроет в Финляндии в общей сложности пять новых ресторанов.

Новый ресторан Vapiano в Хельсинки откроется в конце этого года в торговом центре Itis (бывшем Itäkeskus). Ресторан будет располагаться на двух этажах рядом с новым кинотеатром FinnKino, который также откроется в ближайшее время. В ресторане будет 215 посадочных мест, а его площадь составит 580 м2. У входа на первый этаж ресторана разместится прилавок take-away — это позволит посетителям без лишних сложностей получать заказы на вынос. Второй этаж ресторана будет прилегать к светлой террасе атриума торгового центра.

В таллиннском торговом центре Ülemiste ресторан Vapiano откроется предстоящим летом — его площадь составит 396 м2, и он будет способен вместить 165 посетителей. Ресторан будет расположен по соседству с еще неоткрытым кинотеатром Apollo и от него будет вести проход в Ülemiste City. В новом Vapiano в торговом центре Ülemiste также предусмотрен прилавок take-away.

Первый ресторан Vapiano появился в 2002 году в Германии, и на сегодняшний день сеть стала флагманом ресторанов формата фрэш-кэжуал. С момента основания сети Vapiano она успела завоевать множество наград, в т.ч. за лучшую концепцию. Сегодня в мире насчитывается более 200 ресторанов Vapiano, которые ежедневно посещают тысячи людей.

В 2008 году в таллиннском центре Foorum открылся первый эстонский ресторан Vapiano. С 2009 года ресторан Vapiano есть также в центре Solaris, а с 2016 — в центре Kvartal в Тарту. В Финляндии сеть представлена с 2011 года.

Собственниками управляющей эстонскими, финскими и литовскими ресторанами компании Piano Group OÜ являются, посредством разных предприятий, Герт Керде, Тарво Яансоо, Харри Амбур и Андрес Кивистик. Совокупный оборот предприятия в Эстонии, Финляндии и Литве составил в прошлом году 11,5 миллиона евро. Оборот за нынешний год, согласно прогнозам, достигнет 12 миллионов евро, а в 2019 году его планируется довести до 15,5 миллиона евро.

Tallinn Hockey weekend
Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


ВИДЕО: Подозреваемые в отравлении Скрипалей в эфире пропагандистского канала RT рассказали о вояже в Солсбери

13.09.2018
Россияне Александр Петров и Руслан Боширов, которые, как утверждают власти Великобритании, причастны к покушению на бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь в Солсбери, заявили, что действительно посетили этот город в марте текущего года. Их интервью с главредом RT Маргаритой Симоньян опубликовано на сайте канала.
Подробнее



Очередная жертва "проклятой" улицы в центре Таллинна: открывшийся недавно ресторан уже обанкротился

13.09.2018
В центре Таллинна на участке Пярнуского шоссе между кинотеатром Kosmos и площадью Вабадузе творится настоящая мистика — многие предприниматели пытались открыть там рестораны, кафе и бутики, но они почти поголовно в быстрые сроки закрываются, пишет Inforegister.
Подробнее


ОНЛАЙН-БЛОГ: "Конечная цель — эстонская школа с большой буквы". В Рийгикогу обсудили "вопрос государственной важности"

13.09.2018
Сегодня на повестке дня Ригикогу значился лишь один вопрос, который был заявлен как ”вопрос государственной важности”, — "Перевод русских детсадов и школ на эстонский язык обучения". Delfi вел как прямую видеотрансляцию, так и онлайн-блог!
Подробнее

-40% Esprit Naiste käekell ES106692001
107,10 €
64,26 €
Käekell Daniel Wellington 0553DW
179,- €
-40% Esprit Naiste käekell ES106092002
151,20 €
90,72 €
-7% Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa White/Gold
290,- €
269,70 €
Meeste Käekell Daniel Wellington Dapper Sheffield Rose Gold ...
219,- €
-15% Meeste käekell Police DENTON PL.15244JBBL/03
119,- €
101,15 €

Генсек Isamaa: за счет налогоплательщиков выросло новое поколение русскоязычных, которое недостаточно владеет эстонским

13.09.2018
В Эстонии за счет средств налогоплательщиков выросло новое поколение русскоязычных жителей, которое не владеет в достаточной степени эстонским языком, заявил генеральный секретарь парламентской партии "Отечество" (Isamaa) Прийт Сибул.
Подробнее

ЭСКИЗЫ: Смотрите, как будет выглядеть госгимназия в Кохтла-Ярве. Договор о строительстве подписан

13.09.2018
Nordecon AS и Riigi Kinnisvara AS подписали договор о строительстве здания будущей государственной гимназии в Кохтла-Ярве. Новое здание школы запланировано как здание с нулевой энергией. Здание гимназии площадью 2 800 м2 строится на месте бывшей Пярнаской основной школы Кохтла-Ярве по адресу улица Пярна, 47. Строительство будет завершено летом следующего года, и школа начнет работать с 1 сентября 2019 года. Стоимость реализации проекта составляет 4,347 млн. евро, к цене добавляется налог с оборота.
Подробнее

Яна Тоом: если закроем русские школы, не понадобится и кремлевской пропаганды

13.09.2018
Когда в начале политического сезона реформисты стали мусолить вопрос о русских школах, я сперва просто пожала плечами. На правом фланге эстонской политики толчея, как на Северном вокзале Парижа, а у нас скоро выборы. Однако сказанные кем-то глупости начали множиться: уже обозначились прогрессивные деятели, которые беспокоятся о несчастных детях в русских школах, а также сторонники сегрегации, которые тревожатся о несчастных детях в эстонских школах. Кроме того, некоторые мои коллеги великодушно предложили местным русским самим дозреть до идеи ликвидации русского образования.
Подробнее

Vapiano расширяется в Эстонии и Финляндии

13.09.2018
Компания Piano Group OÜ, управляющая заведениями международной сети ресторанов формата фреш-кэжуал в Эстонии, Финляндии и Литве, расширяет свою деятельность и планирует в ближайшее время открыть несколько новых ресторанов в Финляндии и Эстонии.
Подробнее

Не превращать русские школы в эстонские, а создать единую школу, где все учатся вместе и наравне

13.09.2018
Директор Нарвского колледжа ТУ, одна из лидеров общественно-политического движения "Эстония 200" Кристина Каллас считает, что предлагаемый правящей партией Isamaa перевод русских детских садов и начальной школы на эстонский язык обучения на данный момент невозможен и, более того, приведет к обратному результату. По ее мнению, сократить разрыв между двумя частями общества способно лишь совместная учеба русских и эстонских детей в стенах общей школы.
Подробнее