Vapiano расширяется в Эстонии и Финляндии

В таллиннском торговом центре Ülemiste ресторан Vapiano откроется предстоящим летом — его площадь составит 396 м2, и он будет способен вместить 165 посетителей. Ресторан будет расположен по соседству с еще неоткрытым кинотеатром Apollo и от него будет вести проход в Ülemiste City. В новом Vapiano в торговом центре Ülemiste также предусмотрен прилавок take-away.
Первый ресторан Vapiano появился в 2002 году в Германии, и на сегодняшний день сеть стала флагманом ресторанов формата фрэш-кэжуал. С момента основания сети Vapiano она успела завоевать множество наград, в т.ч. за лучшую концепцию. Сегодня в мире насчитывается более 200 ресторанов Vapiano, которые ежедневно посещают тысячи людей.
В 2008 году в таллиннском центре Foorum открылся первый эстонский ресторан Vapiano. С 2009 года ресторан Vapiano есть также в центре Solaris, а с 2016 — в центре Kvartal в Тарту. В Финляндии сеть представлена с 2011 года.
Собственниками управляющей эстонскими, финскими и литовскими ресторанами компании Piano Group OÜ являются, посредством разных предприятий, Герт Керде, Тарво Яансоо, Харри Амбур и Андрес Кивистик. Совокупный оборот предприятия в Эстонии, Финляндии и Литве составил в прошлом году 11,5 миллиона евро. Оборот за нынешний год, согласно прогнозам, достигнет 12 миллионов евро, а в 2019 году его планируется довести до 15,5 миллиона евро.