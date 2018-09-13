Vapiano расширяется в Эстонии и Финляндии

В ближайшие годы предприятие инвестирует в новые рестораны около 7 миллионов евро, сообщается в пресс-релизе фирмы.

По словам Герта Керде, председателя правления и партнера Piano Group OÜ, в конце этого года новый ресторан Vapiano откроется в крупнейшем хельсинском торговом центре Itis, а летом 2019 года — в торговом центре Ülemiste в Таллинне.

”Оба ресторана будут соответствовать новейшей концепции Vapiano. Они будут отличаться наличием отдельной секции take-away, где посетитель сможет заказать еду на вынос, получить свой заказ, приобрести напитки, десерты и многое другое. Что касается оформления интерьера, то в новых ресторанах появится и символ Vapiano — оливковое дерево. Также взгляд будет приковывать зеленая стена. Внутреннее пространство будет поделено на две зоны — посетитель сможет выбрать комфортный лаунж либо пообедать в зале, оформленном в стиле кэжуал-дайнинг, откуда открывается вид на кухню и поваров”, — рассказал Герт Керде. Председатель правления добавил, что летом предприятие заключило со штаб-квартирой Vapiano договор эксклюзивного представительства, согласно которому Piano Group OÜ откроет в Финляндии в общей сложности пять новых ресторанов.

Новый ресторан Vapiano в Хельсинки откроется в конце этого года в торговом центре Itis (бывшем Itäkeskus). Ресторан будет располагаться на двух этажах рядом с новым кинотеатром FinnKino, который также откроется в ближайшее время. В ресторане будет 215 посадочных мест, а его площадь составит 580 м2. У входа на первый этаж ресторана разместится прилавок take-away — это позволит посетителям без лишних сложностей получать заказы на вынос. Второй этаж ресторана будет прилегать к светлой террасе атриума торгового центра.