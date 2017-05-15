Валютные спекулянты в США резко сократили ставки на укрепление рубля

На Чикагской товарной бирже (CME) разность между количеством длинных (ставка на рост) и коротких (ставка на падение) позиций спекулянтов по фьючерсам и опционам на курс рубля резко уменьшилась. Об этом свидетельствуют данные Комиссии по фьючерсной торговле США (CFTC).

Чистая длинная позиция (разница между короткими и длинными позициями) уменьшилась почти на 8 тысяч контрактов, их число сократилось до 10995.

При этом трейдеры закрыли почти 10 тысяч длинных позиций или 44 процента от открытых ранее ставок на укрепление рубля. Такое сокращение позиций спекулянтов по рублю является рекордным с 2009 года.

21 апреля глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что во втором и третьем кварталах 2017 года платежный баланс России значительно снизится, что приведет к ослаблению рубля.

Сходное заявление сделала 13 апреля первый зампред Банка России Ксения Юдаева. По ее словам, укрепление рубля в первом квартале 2017 года в основном было вызвано притоком валютной выручки от внешней торговли.