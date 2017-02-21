Валютные переводы TransferWise станет возможно осуществлять через Facebook Messenger

TransferWise начинает сотрудничество с Facebook, что сделает возможным осуществлять международные валютные переводы при помощи приложения Messenger.

Пользователи смогут при помощи Facebook Messenger отправить деньги своим семьям и друзьям по всему миру. Плата за осуществление перевода не скрыта в разнице обменных курсов, а обмен валюты производится по курсу Центробанка.

На первом этапе внедрения технологии денежные переводы можно будет осуществлять в странах еврозоны, Великобритании, США, Канаде и Австралии. Целью является дальнейшее расширение возможностей во всех странах, где действует TransferWise на сегодняшний день.

По словам руководителя глобальных партнерских отношений TransferWise Скотта Миллера, подобное сотрудничество является хорошим примером того, как услуга TransferWise может быть интегрирована с другими приложениями. TransferWise осуществляет сотрудничество c LHV в области международных платежей и банком в Германии N26.