Valio и Союз защиты детей вновь помогут малообеспеченным детям заняться спортом

Valio и Союз защиты детей вновь организуют совместную благотворительную кампанию ”Эффект бабочки” с целью оказать детям поддержку в спортивном образовании и призывают всех замечать молодых талантливых спортсменов, нуждающихся в поддержке для занятий спортом, говорится в пресс-релизе.

”Благодаря спортивному пособию ”Эффект бабочки” в прошлом году на тренировки смогли отправиться 43 малообеспеченных ребенка. Чтобы помочь регулярно заниматься спортом таким детям, у которых до сих пор не нашлось на это средств, мы решили и в этом году продолжить проект”, — рассказала директор по маркетингу и развитию продукции Valio Криста Кальбин.

Для того, чтобы инициатива ”Эффекта бабочки” помогла как можно большему количеству ребят заняться спортом, Valio будет отчислять по одному центу с каждой продажи 150-граммового творожного крема Alma с бабочкой в поддержку данного проекта. ”Название проекта говорит само за себя: совершая покупку, каждый сладкоежка творит маленькое благодеяние, которое может принести кому-то много добра. Если в прошлом году в благотворительный фонд поступило свыше 9000 евро, то в этом году с помощью любителей творожных кремов мы надеемся увеличить фонд спортивного пособия в два раза”, — добавила Кальбин.

Всего в прошлом году на пособие ”Эффект бабочки” подали заявки около 300 детей. Больше всего заявок поступало на такие тренировки, как футбол, танцы и плавание. Кальбин уверена в важности того, что ребенок привыкает вести спортивный образ жизни с малых лет. ”Именно в детском возрасте создаются условия для того, чтобы желание быть спортивным и здоровым ценилось на протяжении всей жизни”, — добавила Кальбин.

Цель благотворительной кампании — поддержать именно те семьи, которые не имеют достаточно средств для того, чтобы отправлять своих детей на спортивные тренировки.

”Для Союза защиты детей очень важно, чтобы у каждого ребенка была возможность заниматься спортом, если он того хочет. Польза от занятий спортом гораздо шире, чем просто укрепление здоровья и хорошее настроение от движения”, — отметила руководитель проекта Союза защиты детей Хелен Кару.

”Занятия спортом помогают найти сверстников, совместные тренировки с которыми развивают не только тело и дух, но и способствуют развитию столь необходимых в жизни социальных навыков ребенка. Организованная фирмой Valio благотворительная кампания ”Эффект бабочки” — это отличная возможность поддержать детей, у которых до сих пор не было возможности заниматься в кружках по интересам или кому нужна для этого дополнительная поддержка. К тому же такая небольшая помощь, возможно, поможет проложить дорогу будущим звездам к их спортивным олимпам”, — добавила Кару.

Критерии для получения пособия ”Эффект бабочки” и бланк ходатайства можно найти на странице Союза защиты детей. Заявку следует подать не позднее 15 октября, выбранные получатели пособия смогут свободно ходить на тренировки уже с начала 2018 года.