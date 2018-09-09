09.09.2018, 20:17

Вакра: я не представляю, как получающий ”минималку” человек может платить и за жилье, и за продукты

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rus.delfi.ee
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Вакра: я не представляю, как получающий ”минималку” человек может платить и за жилье, и за продукты
Foto: Madis Veltman

Ärileht вчера написал со ссылкой на Таллиннскую статистическую книгу, что число получателей минкимальной зарплаты в Таллинне продолжает расти. Вице-мэр Тынис Мелдер говорит. Что причиной тому — стремительный рост размера ”минималки”, а не повышение численности жителей Таллинна. В то же время депутат Рийгикогу, соцдем Райнер Вакра считает, что в этой статистике ничего хорошего нет.

”Не могу согласиться с тем, что для беспокойства нет причин. Конечно, есть. То, что каждый пятый работающий человек в Таллинне получает ”минималку”, меня совсем не радует. Тут два варианта, и оба они неприемлемы. Либо 40 с лишним тысяч людей действительно получают минимаьную зарплату, либо мы имеем дело и с оптимизацией налогов со стороны работодателя”, — отмечает Вакра.

”Как работающий чеовек может жить на 500 евро в месяц — платить за жилье, покупать продукты на стол, не говоря о прочих расходах на семью, лично я представить не могу, — делиться Вакра. — Может быть, вице-мэр Мелдер может сказать, как прожить на 500 евро?”

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