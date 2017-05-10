Вакра: мы утилизировали первую машину-ведро и выплатили 100 евро

Лидер таллиннских соцдемов Райнер Вакра сообщил, что его команда вчера эвакуировала из Ласнамяэ (Линнамяэ теэ 31) старый Peugeot 406, который уже давно не на ходу. Автомобиль был отправлен на утилизацию. Ирина, которая помогла команде связаться с владельцами поломанного автомобиля, получила премию 100 евро.

По словам Райнера Вакра, кампания ”Избавимся от автохлама” вызвала положительную реакцию: десятки горожан связывались с командой Вакра по телефону или через социальные сети. ”Люди звонят и пишут нам, благодарят за такую инициативу, просят наклеить плакаты на разваливающиеся машины, которые занимают парковочные места у их домов. Информация о нашей деятельности распространяется. Кажется, что проблема даже масштабнее, чем мы думали”, — сказал Райнер Вакра.

”Вчера мы, благодаря помощи местной жительницы, эвакуировали развалюху из Ласнамяэ”, — сказал Райнер Вакра. ”По словам Ирины, здесь же были припаркованы еще два драндулета, но, когда на них появились наши наклейки, их убрали сами владельцы”, — добавил соцдем.

Вакра и его команда к сегодняшнему дню наклеили наклейки на сотню машин: в основном, в Ласнамяэ, Нымме и Мустамяэ. ”Большая часть работы еще предстоит в Хааберсти и Пыхья-Таллинне, хотя таких бесполезных автомобилей хватает в каждом районе”, — сказал Вакра.

”В столице сотни таких развалюх, которые просто стоят и занимают парковочные места. Последние же — на вес золота! В то же время жители спальных районов вынуждены в панике искать себе парковочные места, оставлять машины на зеленых зонах или отвозить их в соседние дворы”, — объясняет Вакра. По его словам, цель этой кампании — освободить город от машин-паразитов, которые стоят месяцами, а то и годами, и лишь собирают пыль.