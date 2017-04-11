Вакра: доход RMK от дивидендов должен уменьшиться

По словам председателя комиссии по окружающей среде Райнера Вакра, следует пересмотреть планы по распределению дохода Центра управления государственными лесами от дивидендов, чтобы у предприятия было достаточно средств для сохранения эстонских лесов, сообщает Рийгикогу.

”Комиссия Рийгикогу по окружающей среде предлагает в стратегии государственного бюджета на 2019 г. оставить доход Центра управления государственными лесами (RMK) от дивидендов на уровне 10 миллионов евро и его не повышать”, — сказал Вакра.

Он подчеркнул, что государство должно понизить ожидания RMK на доход собственника, снимать меньше дивидендов и обязать RMK повысить расходы на посадки леса, работы по уходу за лесом и его защиту в самом широком, современном и экологическом смысле этого понятия.

”Более низкие дивиденды помогут лучшим образом сохранить эстонский лес”, — добавил Вакра.

По этому вопросу комиссия по окружающей среде обратилась с ходатайством к премьер-министру Юри Ратасу, министру финансов Свену Сестеру, министру окружающей среды Марко Померантсу и председателю правления Центра управления государственными лесами Айгару Калласу.