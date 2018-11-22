В зимние праздники в Таллинн пустят пять дополнительных поездов из Москвы и Петербурга

"В сравнении с прошлым годом поездов на рождественские каникулы будет больше. В прошлом году был один дополнительный поезд, сейчас с Российскими железными дорогами договорились о пяти", — сказал Райхман, добавив, что и регулярные поезда в этот период будут ходить с дополнительными вагонами.

По его словам, на некоторые рождественские дни билеты на дополнительные поезда уже распроданы, так что ожидается, что в эти зимние праздники поток туристов из России многократно превысит прошлогодние показатели.