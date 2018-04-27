В зале одна цена, на кассе другая. Оплошность магазина может дорого обойтись клиенту

Разница в цене достигала 10% от стоимости корзины и была не в пользу покупателя. К примеру, при потребительской корзине стоимостью 144 евро потребителю был нанесен урон в размере 14 евро, что выяснилось на кассе.

Специалист по коммуникации департамента Пилле Калда подтвердила, что экспонирование разных цен в зале и на кассе представляет собой нечестный прием торговли. ”Поэтому Департамент защиты прав потребителей с осени прошлого стал уделять этому вопросу пристальное внимание”, — сказала она.

"Магазины обещали лучше проверять цены, провести соответствующее обучение персонала и автоматизировать печать скидочных ценников”, — отметила Калда.

Искоренить проблему можно было бы введением в эксплуатацию электронных ценников, что признает как департамент, так и сети, однако это требует немалых инвестиций.

Тем не менее, некоторые шаги в этом направлении торговцами уже принимаются.

”Уже во втором полугодии в отделе овощей и фруктов все ценники будут заменены на электронные”, — сообщил директор по развитию Selver Аги Метсанди.

По словам пресс-секретаря Rimi Катрин Батс, они используют систему, по которой цены меняются только по утрам до определенного времени. ”Это сделано для того, чтобы если уже утром все ценники поменяны, то в течение дня цены больше не меняются”, — сказала она и добавила, что все же человеческий фактор исключать нельзя. ”Наряду с этим бывают и противоположные ситуации, когда клиент на кассе узнает, что выбранный товар дешевле, чем указано на полке”, — отметила она.

Относительно электронных ценников Батс сказала, что ”одно новое технологическое решение” сейчас тестируется в магазинах в Латвии, но то, произойдет ли переход, сейчас сказать трудно.

О внедрении электронных ценников подумывает и Maxima. По словам директора по торговле Марко Пыдера, в течение этого года они появятся в отделах овощей и фруктов. Он отметил, что в Maxima действует принцип, что клиент должен получить товар по той цене, которая указана на прилавке. ”Если выясняется, что цены разные, мы компенсируем покупателю разницу”, — заверил он.

То же самое говорят Rimi и Selver, но проблема заключается в том, что клиент не всегда замечает эту разницу.

Департамент намерен продолжить проверки.