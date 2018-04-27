27.04.2018, 07:00

В зале одна цена, на кассе другая. Оплошность магазина может дорого обойтись клиенту

 (2)
Кристьян Атс Мяги
Кристьян Атс Мяги
EST 2
Kõige suurem mure on vahetult pärast kampaaniaid, kui vanad hinnasildid võivad jääda kogemata vahetamata, kuid kassasüsteemis on juba uus hind.
Kõige suurem mure on vahetult pärast kampaaniaid, kui vanad hinnasildid võivad jääda kogemata vahetamata, kuid kassasüsteemis on juba uus hind.Foto: Karin Kaljuläte

Как правило, после покупки чеки проверяют лишь немногие клиенты, поэтому разница в ценах на прилавке и кассе остаются незамеченными, пишет Eesti Päevaleht.

Последняя масштабная проверка Департамента защиты прав потребителей подтвердила этот факт. Всего было проверено 77 эстонских магазинов, принадлежащих 12 сетям. Больше всего случаев, когда цена на прилавке не соответствовала цене на кассе, было зафиксировано в строительном магазине K-Rauta, далее следовали Bauhof, Maxima (12), Coop (8), Rimi (7) и Selver (6). В Prisma выявлено 2 случая.

Разница в цене достигала 10% от стоимости корзины и была не в пользу покупателя. К примеру, при потребительской корзине стоимостью 144 евро потребителю был нанесен урон в размере 14 евро, что выяснилось на кассе.

Специалист по коммуникации департамента Пилле Калда подтвердила, что экспонирование разных цен в зале и на кассе представляет собой нечестный прием торговли. ”Поэтому Департамент защиты прав потребителей с осени прошлого стал уделять этому вопросу пристальное внимание”, — сказала она.

"Магазины обещали лучше проверять цены, провести соответствующее обучение персонала и автоматизировать печать скидочных ценников”, — отметила Калда.

Искоренить проблему можно было бы введением в эксплуатацию электронных ценников, что признает как департамент, так и сети, однако это требует немалых инвестиций.

Тем не менее, некоторые шаги в этом направлении торговцами уже принимаются.

ТОП

”Уже во втором полугодии в отделе овощей и фруктов все ценники будут заменены на электронные”, — сообщил директор по развитию Selver Аги Метсанди.

По словам пресс-секретаря Rimi Катрин Батс, они используют систему, по которой цены меняются только по утрам до определенного времени. ”Это сделано для того, чтобы если уже утром все ценники поменяны, то в течение дня цены больше не меняются”, — сказала она и добавила, что все же человеческий фактор исключать нельзя. ”Наряду с этим бывают и противоположные ситуации, когда клиент на кассе узнает, что выбранный товар дешевле, чем указано на полке”, — отметила она.

Относительно электронных ценников Батс сказала, что ”одно новое технологическое решение” сейчас тестируется в магазинах в Латвии, но то, произойдет ли переход, сейчас сказать трудно.

О внедрении электронных ценников подумывает и Maxima. По словам директора по торговле Марко Пыдера, в течение этого года они появятся в отделах овощей и фруктов. Он отметил, что в Maxima действует принцип, что клиент должен получить товар по той цене, которая указана на прилавке. ”Если выясняется, что цены разные, мы компенсируем покупателю разницу”, — заверил он.

То же самое говорят Rimi и Selver, но проблема заключается в том, что клиент не всегда замечает эту разницу.

Департамент намерен продолжить проверки.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ



80-летний американский комик Билл Косби признан виновным в изнасиловании

27.04.2018
Суд присяжных в штате Пенсильвания признал 80-летнего американского актера и комика Билла Косби виновным по трем пунктам в деле об изнасиловани. Теперь знаменитому артисту грозит до 30 лет заключения — по 10 лет за каждый пункт уголовного дела, передает Fox News.
Подробнее

ФОТО: Высокие отношения: Ким Чен Ын пообещал не будить президента Южной Кореи ракетными запусками

27.04.2018
Лидер КНДР Ким Чен Ын пообещал, что больше не будет будить президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина ракетными запусками, которые северокорейская сторона обычно проводила ранним утром. Об этом в рассказал пресс-секретарь президента Республики Корея Юн Ён Чхан, передает ТАСС.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Новые китайские гости на эстонском рынке: Huawei P20, P20 Pro и P20 Lite
С приходом весны традиционно оживляется наступление китайских технологий. На сей раз Huawei представил широкой общественности новую серию телефонов с литерой «Р»: Р20, Р20 Pro и P20 Lite. Интересно, что же в этой серии такого особенного, если Huawei вдруг решился нарушить обычную нумерацию моделей – Р8, Р9, Р10 – и сразу перепрыгнул на Р20.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


Полиция задержала нетрезвого водителя, обнаружив в том же автомобиле находящегося в розыске человека

27.04.2018
Оперативный руководитель Пыхьяской префектуры полиции Урмет Тамбре сообщил в Twitter, как полиции удалось благодаря сигналу неравнодушного гражданина задержать пьяного водителя, а также человека, находящегося в розыске.
Подробнее

ВИДЕО ”Инсайт”: Головная боль за миллион: новая платформа для судебных исполнителей дала сбой

27.04.2018
На новую электронную платформу для судебных исполнителей было потрачено 7 лет и более миллиона евро. Однако в результате чиновники получили неработающую систему, которая заставила их вернуться к ручке и бумаге. Программа ”Инсайт” разбиралась, каковы перспективы этой дорогостоящей разработки.
Подробнее

Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Black/Gold
399,- €
-20% Meeste käekell Police KING COBRA PL.14538JSBN/65A
219,- €
175,20 €
Meeste käekell Daniel Wellington DW00100016
159,- €
-20% Meeste käekell Police MIRAGE PL.14745JPBB/02P
109,- €
87,20 €
Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Silver/Black
360,- €
-40% Esprit Naiste käekell ES106092002
151,20 €
90,72 €

Насколько вырастут цены на топливо в мае? Прогноз министерства

26.04.2018
По словам советника по связям с общественностью Министерства экономики и коммуникаций Кадри Тонка, использование биотоплива не только поможет сохранению окружающей среды, но и уменьшит зависимость рынка жидкого топлива от импорта.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Лучшие гостиницы Риги: Гостеприимные отели и гостиницы в самом центре города, где стоит остановиться больше чем на одну ночь
Все больше и больше эстонцев находят причину навестить и более далекие уголки Латвии. Весенняя Рига привлекает премьерами Латвийской национальной оперы, оживленными поп-концертами, и романтикой старого города и вечерних прогулок по берегам Даугавы.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


Уроки убийства матери двоих детей: Нарвский отдел полиции существенно усилил контроль сообщений о семейном насилии

26.04.2018
После потрясшего Эстонию субботнего убийства матери двоих детей на рабочем месте в Нарвском отделении полиции пересмотрели подход к работе с поступающими на номер 112 сообщениями о семейном насилии.
Подробнее


”Люди должны знать правду”. Экс-работники столичного дома по уходу рассказали, как его постояльцы голодали и гнили заживо

26.04.2018
Бывшие работники дома призрения считают, что их прежнему работодателю нельзя заниматься услугами по уходу. Представители учреждения в свою очередь заверяют, что у них все соответствует стандартам, пишет Eesti Ekspress.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Телефон и унитаз – сладкая парочка
Если бы взгляды могли убивать, то меня давно бы уже не было в живых. Лежал бы себе в каком-нибудь морге с 1-евровыми монетами на глазах, а диктор «Актуальной камеры» пробубнил бы в конце выпуска со скорбным видом, мол, Михкель Рауд перебрался в мир иной. По счастью, взгляд может в худшем случае лишь напугать.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


Страсти по серому паспорту. Как быть?

26.04.2018
Комитет по петициям Европейского парламента во вторник провел слушания, посвященные правам неграждан в Эстонии и Латвии. Одним из инициаторов и продвигавших эти слушания политиком является избранная от Эстонии в Европарламент Яна Тоом. Слушания вызвали бурную дискуссию в Эстонии.
Подробнее