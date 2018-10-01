В Языковой инспекции жалуются на низкие зарплаты

Языковая инспекция просит государство изыскать дополнительные средства на повышение зарплат своим сотрудникам, передает rus.err.ee.
Средняя зарплата инспектора Языковой инспекции по состоянию на 1 сентября 2018 года составляла 1086 евро в месяц. По оценке гендиректора ведомства Ильмара Томуска, в нынешних условиях это мало — чиновники, имеющие схожую квалификацию с учителями, зарабатывают меньше педагогов, чей минимальный оклад равен 1150 евро.
В своем письме в Министерство образования Томуск просит найти возможность выделить учреждению дополнительные средства на увеличение зарплатного фонда.
По его словам, зарплата рядового инспектора могла бы равняться средней по стране — то есть хотя бы 1321 евро в месяц.
У самого Ильмара Томуска размер оклада с мая этого года вырос до 3180 евро.
Главная задача Языковой инспекции состоит в обеспечении справедливого и независимого надзора за соблюдением Закона о языке.