В январе выросло количество мошенничеств по страхованию животных

В январе следователи If Kindlustus раскрыли уже 10 случаев мошенничества, связанных со страхованием домашних животных. В основном дело было в договорах, заключенных задним числом, после проявления нарушений здоровья. Напоминаем, что страховое мошенничество может привести к уголовному расследстванию.

Если в прошлом году за весь год обнаружили всего 25 случаев мошенничества со страхованием домашних животных, то в этом году только за январь раскрыто уже 10. Средняя сумма подобного мошенничества обычно в пределах 300-400 евро.

По словам руководителя отдела страховых расследований Арви Рохуниита, по-человечески понятно искушение быстро заключить договор после возникновения ущерба, но это нечестно по отношению к другим клиентам и квалифицируется как мошенничество.

„Организовавшие обман люди на самом деле хорошо понимают, что они делают, но видимо искушение и потребность настолько велики, что они готовы рискнуть получить наказание в криминальном порядке. Мы анализируем такие случаи каждый в отдельности и, конечно, многим прощаем в надежде, что этого больше не повторится. Но в любом случае страховое мошенничество — серьезная тема и, будучи страховым обществом, мы должны защищать своих честных клиентов, т.к. в конечном итоге ущербы, нанесенные мошенниками, оплачивают именно они”, — говорит Рохуниит.

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Рохуниит также добавляет, что в данных случаях мы имели дело не с заядлыми преступниками, а с обычными людьми, которые пошли на поводу у возникшего искушения и взяли на себя риск получить возмещение ущерба путем мошенничества.

Почти во всех страховых обществах работают страховые следователи, чьим заданием является обнаружение и доказание мошенничеств, чтобы честным клиентам не приходилось оплачивать ущерб, нанесенный жуликами.

По Статье 212 Пенитенциарного кодекса страховое мошенничество наказуемо денежным штрафом или заключением сроком до пяти лет.

В прошлом году следователи If Kindlustus раскрыли 115 случаев мошенничества на сумму 350 000 евро, из которых 25 были связаны с домашними животными.