В январе ветряки Eesti Energia произвели на 70% больше электричества, чем годом ранее

Если в январе прошлого года парки ветрогенераторов в Аулепа, Нарве, Палдиски и Виртсу произвели примерно 12,4 гигаватт-часа возобновляемой электроэнергии, то в январе текущего года объем производства составил 21 гигаватт-час. Столько электричества потребляет 8500 средних домохозяйств за год.

Руководитель предприятия Eesti Energia по возобновляемой энергии Enefit Taastuvenergia Иннар Каазик объяснил хорошие результаты благоприятными погодными условиями. ”Январю 2017 года сопутствовал порывистый, а в некоторые дни и очень сильный ветер. Стабильно сильный ветер обеспечивает наилучшую выработку ветровой энергии, но нам удалось успешно использовать и порывистый ветер”, — рассказал Каазик. ”Поскольку у Enefit Taastuvenergia имеются парки ветрогенераторов по всей Эстонии, то выработка была хорошей при ветре с разных сторон света”, — добавил Иннар Каазик.

Две гидроэлектростанции Eesti Energia — в Кейла-Йоа и Линнамяэ — произвели в январе в два раза больше электроэнергии, чем за тот же период прошлого года. Если в январе 2016 года выработка гидроэлектростанций составила 293 мегаватт-часа, то в январе текущего года две станции произвели 577 мегаватт-часов возобновляемой электроэнергии.

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В январе на станциях совместного производства в Иру, Пайде и Валка объем произведенного электричества и тепловой энергии по сравнению с январем прошлого года уменьшился, поскольку погода в этом году была теплее, а нагрузка на станции совместного производства была из-за этого ниже.

Enefit Taastuvenergia — это предприятие, объединяющее подразделения возобновляемой энергии Eesti Energia. Предприятие Enefit Taastuvenergia управляет парками ветрогенераторов в Аулепа, Палдиски и Виртсу, а также гидроэлектростанциями в Кейла-Йоа и Линнамяэ. Кроме этого предприятие управляет Ируской электростанцией, где энергия производится из смешанных бытовых отходов и газа. В портфель предприятия входят находящиеся в Пайде и Валка станции совместного производства электричества и тепловой энергии, которые в качестве основного вида топлива используют биомассу.