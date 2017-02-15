В январе индекс Pindi понизился на 8,4%, в связи с чем взвешенная средняя стоимость сделок в 17 крупнейших городах Эстонии составила 1 305 евро. В декабре по корригированным сведениям данный показатель составлял 1 424 евро/кв.м.

”Поскольку в декабре минувшего года было заключено рекордное за весь посткризисный период количество сделок с квартирами в новостройках, это повлияло также и на резкий взлет среднего уровня цен. На сегодняшний день структура сделок уже нормализовалась, и понижение цен до прежнего уровня было достаточно ожидаемым”, — прокомментировал партнер Pindi Kinnisvara по продажам Пеэп Сооман.

Если в декабре 2016 года в индексированных городах было заключено 1 330 сделок с квартирной собственностью, то в январе этого года состоялось 1 135 сделок. Для сравнения: в январе 2016 года в индексированных городах была совершена всего лишь 881 сделка с квартирной собственностью.

По сравнению с пиком цен, отмеченным в декабре 2016 года, индекс расположен на 8,4 процента ниже. В сравнении же с самым низким за последние годы показателем, отмеченным в июле 2009 года (624,2 евро/кв.м.), индекс Pindi расположен на 109 процентов выше.

При составлении фирмой Pindi Kinnisvara индекса цен учитывалась взвешенная средняя стоимость квадратного метра совершенных во всех уездных центрах и дополнительно также в городах Кохтла-Ярве и Нарве сделок купли-продажи с квартирной собственностью. В данном случае мы имеем дело со стоимостью, охватывающей жилье почти 800 000 жителей республики на протяжении более чем десятилетней истории.