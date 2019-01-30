В Yandex.Taxi появилась новая функция — отслеживания стоимости поездки во время повышенного спроса

Когда много людей одновременно хотят вызвать машину, спрос в приложении увеличивается. Это может произойти в час пик, плохую погоду или праздники. Если желающих заказать такси в определенном районе больше, чем водителей поблизости, то обычная стоимость поездки умножается на так называемый повышающий коэффициент.

Он автоматически формируется алгоритмом. Это временная и вынужденная мера — она помогает вызвать машину тем пользователям, которые не могут отложить поездку, и привлечь в район больше водителей. Как только их количество в районе увеличится, цены снова снизятся.

Если по расчетам сервиса в ближайшие 15 минут спрос на такси может снизиться, приложение предложит пользователю включить отслеживание цены Это можно сделать в верхней части экрана. Если за 15 минут цены не изменятся, Yandex.Taxi тоже предупреждает об этом — чтобы пользователь не ждал напрасно.

Уведомления будут приходить, даже когда пользователь свернул приложение, а также, если цена в течение установленного времени не изменится.