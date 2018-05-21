21.05.2018, 16:10

В Яанов день в Валке пройдет грандиозное мероприятие для эстонцев и латышей: алкоголь будет дешевым

 (8)
rus.delfi.ee
EST 11
Alko 1000
Alko 1000Foto: Rauno Volmar

В Яанов день в Валка пройдет масштабное мероприятие, на котором выступят известные музыканты из Эстонии и Латвии.

”Гвоздем” программы станет дешевый алкоголь. Организаторы обещают, что он будет стоить не больше, чем в эстонских магазинах.

”В нашей истории много общего, и эстонцы сыграли в борьбе латышей за независимость очень важную роль. Поэтому логично, что в честь столетнего юбилея Латвии и Эстонии мы проведем масштабное мероприятие, на котором эстонцы и латыши смогут вместе отметить день летнего равноденствия”, — сказал мэр Валки Вентс Армандс Крауклис Maaleht.

Спонсор мероприятия — Alko1000.

ТОП

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


Дом престарелых признан виновным в смерти пожилой женщины из-за халатности персонала

21.05.2018
Сегодня Вируский уездный суд признал дом престарелых OÜ Pandivere Pansion, его члена правления и бывшую сотрудницу в том, что они оставили клиентку без ухода и присмотра, в результате чего она скончалась.
Подробнее

В Департамент защиты прав потребителей обратились уже десятки обманутых клиентов Delavue

21.05.2018
К концу прошлой недели Департамент защиты прав потребителей получил от клиентов, пострадавших от деятельности печально знаменитого салона красоты Delavue, 29 письменных обращений, не считая телефонных и прямых консультаций, передает rus.err.ee.
Подробнее



КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Обзор лучших парков приключений в Эстонии
Парк приключений – это не просто место, где можно лазать, но и прекрасная возможность интересно провести время с друзьями и с коллегами. И почему бы не выбрать один из перечисленных ниже парков для проведения командного обучения или празднования дня рождения – возможностей хватает.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ




-40% Esprit Naiste käekell ES106102002
129,60 €
77,76 €
Meeste Käekell Daniel Wellington Dapper Sheffield Rose Gold ...
219,- €
Naiste käekell Daniel Wellington DW00100061
129,- €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Full Black
360,- €
334,80 €
Naiste käekell Daniel Wellington DW00100111
169,- €
Naiste käekell Daniel Wellington 0509DW
139,- €

Сколько страны Балтии заплатят Польше за строительство нового газопровода?

21.05.2018
Литва и Польша планируют присоединиться к строительству газопровода GIPL (Gas Interconnection Poland-Lithuania), подписав соглашение о распределении расходов на реализацию проекта, которое на прошлой неделе заключили газотранспортные компании стран Балтии и Польши.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Телефон и унитаз – сладкая парочка
Если бы взгляды могли убивать, то меня давно бы уже не было в живых. Лежал бы себе в каком-нибудь морге с 1-евровыми монетами на глазах, а диктор «Актуальной камеры» пробубнил бы в конце выпуска со скорбным видом, мол, Михкель Рауд перебрался в мир иной. По счастью, взгляд может в худшем случае лишь напугать.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


Юргенсон: дома для пожилых помогли бы людям преклонного возраста справиться c трудностями

21.05.2018
Население Эстонии стареет. Но возраст и даже хронические заболевания не должны забирать на закате жизни возможность ею наслаждаться. Это вопросы предубеждений общества и совести, хотим ли мы обеспечить старшему поколению достойную жизнь или же смиримся с тем, что можем предложить для стариков только самое необходимое.
Подробнее


Важно! При получении отпускных необходимо также учитывать не облагаемый налогом доход

21.05.2018
Налогово-таможенный департамент (далее НТД) в своем пресс-релизе напоминает о том, что нерегулярные доходы, в том числе и отпускные, могут изменить размер не облагаемого налогом дохода за месяц.
Подробнее