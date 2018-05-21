В Яанов день в Валке пройдет грандиозное мероприятие для эстонцев и латышей: алкоголь будет дешевым

В Яанов день в Валка пройдет масштабное мероприятие, на котором выступят известные музыканты из Эстонии и Латвии.

”Гвоздем” программы станет дешевый алкоголь. Организаторы обещают, что он будет стоить не больше, чем в эстонских магазинах.

”В нашей истории много общего, и эстонцы сыграли в борьбе латышей за независимость очень важную роль. Поэтому логично, что в честь столетнего юбилея Латвии и Эстонии мы проведем масштабное мероприятие, на котором эстонцы и латыши смогут вместе отметить день летнего равноденствия”, — сказал мэр Валки Вентс Армандс Крауклис Maaleht.

Спонсор мероприятия — Alko1000.