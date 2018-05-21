21.05.2018, 16:10

В Яанов день в Валке пройдет грандиозное мероприятие для эстонцев и латышей: алкоголь будет дешевым

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rus.delfi.ee
EST 11
Alko 1000
Alko 1000Foto: Rauno Volmar

В Яанов день в Валка пройдет масштабное мероприятие, на котором выступят известные музыканты из Эстонии и Латвии.

”Гвоздем” программы станет дешевый алкоголь. Организаторы обещают, что он будет стоить не больше, чем в эстонских магазинах.

”В нашей истории много общего, и эстонцы сыграли в борьбе латышей за независимость очень важную роль. Поэтому логично, что в честь столетнего юбилея Латвии и Эстонии мы проведем масштабное мероприятие, на котором эстонцы и латыши смогут вместе отметить день летнего равноденствия”, — сказал мэр Валки Вентс Армандс Крауклис Maaleht.

Спонсор мероприятия — Alko1000.

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