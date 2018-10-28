В WhatsApp вот-вот появится "функция года" с которой жизнь заиграет новыми красками

"Стикеры помогают выразить чувства и эмоции, когда недостаточно слов. Бывают ситуации, когда вместо любых слов лучше отправить стикер с улыбающейся чашкой чая или плачущее разбитое сердце. Для начала мы предлагаем вам стикеры, созданные нашими дизайнерами в WhatsApp, а также несколько наборов стикеров, созданных другими художниками", — говорится в сообщении, опубликованном в блоге WhatsApp.

Как уточнили в компании, создавать свои стикеры для WhatsApp смогут и все желающие разработчики и художники. Для этого сервис подготовил набор API и интерфейсов, которые позволяют создавать приложения со стикерами для WhatsApp на Android и iOS.

"Вы можете опубликовать своё приложение со стикерами в Google Play Маркете или магазине Apple App Store, после чего скачавшие приложение пользователи смогут отправлять ваши стикеры в WhatsApp", — уточняется в сообщении.

Ожидается, что стикеры в WhatsApp станут доступны пользователям в ближайшие недели. Для отправки стикера в чат достаточно будет нажать на значок "стикеры", а затем выбрать подходящую картинку.