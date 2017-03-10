В Вырумаа проходит ярмарка труда

Ярмарки труда проводятся с целью организовать место встречи для работодателей и соискателей работы. В Вырумаа будет предлагаться более 120 рабочих мест, помимо них также 40 рабочих мест в соседних уездах. Можно будет найти как постоянную, так и сезонную работу в различных сферах. В ярмарке примут участие 23 предприятия и 10 партнерских организаций, чья сфера деятельности связана с темами развития, обучения и образования.

По словам руководителя отделения кассы по безработице в Вырумаа Эне Керге, на ярмарке будут представлены в первую очередь крупные предприятия, которые в ближайшее время хотят найти более чем одного или двух работников.

”Надеемся, что как работодатели, так и соискатели работы найдут на ярмарке труда то, что они ожидают. Как руководитель Вырумааского отделения надеюсь, что касса по безработице является для предприятий и организаций по развитию Выруского уезда и соседних уездов важным партнером, и первым выбором для сотрудничества по поиску решений по найму и обучению работников. С 1 мая касса по безработице станет предлагать дополнительное обучение и переобучение также для работающих людей — верю, что это еще больше укрепит наше сотрудничество”, — сказала Керге.

”Сегодня, в быстро меняющемся обществе, важно больше внимания уделять привлечению людей с пониженной трудоспособностью в нашу повседневную жизнь, предлагая им подходящую работу и используя для этого услуги кассы по безработице, направленные на их трудоустройство”, — добавила она.

Помимо трудового посредничества на ярмарке пройдет два интересных инфо-часа. На первом Тийна Леоск расскажет о трудовом праве, а на втором инфо-часе все заинтересованные смогут получить информацию о возможностях трудоустройства в других Европейских странах.

Кафе культурного центра на время ярмарки превратится в кафе идей и карьеры, где можно будет протестировать свои сильные и слабые стороны, проанализировать свои дальнейшие планы, а также для продолжения индивидуальной консультации, назначить время для новой и более основательной консультации по карьере. В этот раз на ярмарке будет также так называемая ”мотивирующая стена”, на которой мы представили истории людей, которые в прошлом году при поддержке кассы по безработице занялись предпринимательством.

Ярмарка труда организована в сотрудничестве с Вырумааским агенством по развитию, уездной и городской управами Выру, и Tsenter.