В воскресенье в свой первый рейс из Таллинна в Хельсинки отправится новое судно Megastar

29 января в 13:30 судно отправится в свой первый рейс из Таллинна в Хельсинки. Пробная швартовка в двух портах и бункеровка в Хельсинки прошли успешно.

На новом скоростном судне компании Tallink, в качестве топлива используется природный газ.

По словам председателя правления AS Tallink Grupp Янека Сталмейстера, Megastar открывает новую страницу в истории судов Tallink Shuttle — после запуска первого судна Star, вновь вышедшего на линию 10 лет назад.

Строительство Megastar началось 4 августа 2015 года. Киль судна был заложен 9 февраля прошлого года, церемония ”крещения” судна состоялась в июле, а первые пробные выходы в море — в декабре прошлого года и январе этого.