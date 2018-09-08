08.09.2018, 19:47

В воскресенье состоится открытая встреча клуба русскоязычных предпринимателей Эстонии


rus.delfi.ee
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В воскресенье состоится открытая встреча клуба русскоязычных предпринимателей Эстонии
Фото: Клуб русскоязычных предпринимателей

В воскресенье, 9 сентября, с 13:00 до 19:00 в Park Inn by Radisson Meriton Conference & Spa Hotel Tallinn пройдёт открытая встреча предпринимателей Эстонии.

Представители различных сфер, направлений и масштабов бизнеса из Эстонии, России и Латвии соберутся на уникальной конференции, где смогут не только выслушать известных и успешных спикеров, но и обсудить множество важных тем, поделиться опытом, найти новых партнёров и с огромной пользой провести время в приятной атмосфере.

На встрече выступят:

  • Aндрес Анвельт — министр внутренних дел Эстонии
  • Владимир Фунтиков — владелец Creative Mobile, крупнейший издатель мобильных игр в Эстонии. Тема выступления: "Бизнес, как образ жизни"
  • Игорь Ткаченко — основатель и главный врач стоматологической клиники Meerhof Dental Kliinik, партнер и главный спикер в стоматологической академии MTI Dental Academy. Тема выступления: "Расширение границ, как стиль жизни"
  • Мария Котлярова — Коуч Diamond группы Tony Robbins, вице-президент Meetpartners Global Club, автор йога методики "Дыхание жизни", автор и ведущая программы "Пробуждение" на Рост ФМ, сооснователь академии женского развития TheWoman. Тема выступления: "Кармический менеджмент"
  • Эрик Удрас — руководитель и соучредитель трех компаний, занимающихся куплей-продажей удобрений, пиломатериалов, редкоземельных/драгоценных металлов. Тема выступления: ”Осознанность в бизнесе”

"На конференцию зарегистрировались более 300 предпринимателей из Эстонии, Росии и Латвии", — сказал Гогин. "Мы уверены, что каждый участник найдёт на нашей встрече то, что поможет ему в будущем, приобретёт массу полезных знакомств и с пользой проведёт этот день", — добавил Руслан.

Мероприятие организует Клуб русскоязычных предпринимателей Эстонии.

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