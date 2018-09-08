В воскресенье состоится открытая встреча клуба русскоязычных предпринимателей Эстонии

На встрече выступят:

Aндрес Анвельт — министр внутренних дел Эстонии

Владимир Фунтиков — владелец Creative Mobile, крупнейший издатель мобильных игр в Эстонии. Тема выступления: "Бизнес, как образ жизни"

Игорь Ткаченко — основатель и главный врач стоматологической клиники Meerhof Dental Kliinik, партнер и главный спикер в стоматологической академии MTI Dental Academy. Тема выступления: "Расширение границ, как стиль жизни"

Мария Котлярова — Коуч Diamond группы Tony Robbins, вице-президент Meetpartners Global Club, автор йога методики "Дыхание жизни", автор и ведущая программы "Пробуждение" на Рост ФМ, сооснователь академии женского развития TheWoman. Тема выступления: "Кармический менеджмент"

Эрик Удрас — руководитель и соучредитель трех компаний, занимающихся куплей-продажей удобрений, пиломатериалов, редкоземельных/драгоценных металлов. Тема выступления: ”Осознанность в бизнесе”

"На конференцию зарегистрировались более 300 предпринимателей из Эстонии, Росии и Латвии", — сказал Гогин. "Мы уверены, что каждый участник найдёт на нашей встрече то, что поможет ему в будущем, приобретёт массу полезных знакомств и с пользой проведёт этот день", — добавил Руслан.

Мероприятие организует Клуб русскоязычных предпринимателей Эстонии.