В воскресенье состоится открытая встреча клуба русскоязычных предпринимателей Эстонии(1)
В воскресенье, 9 сентября, с 13:00 до 19:00 в Park Inn by Radisson Meriton Conference & Spa Hotel Tallinn пройдёт открытая встреча предпринимателей Эстонии.
В воскресенье, 9 сентября, с 13:00 до 19:00 в Park Inn by Radisson Meriton Conference & Spa Hotel Tallinn пройдёт открытая встреча предпринимателей Эстонии.
Представители различных сфер, направлений и масштабов бизнеса из Эстонии, России и Латвии соберутся на уникальной конференции, где смогут не только выслушать известных и успешных спикеров, но и обсудить множество важных тем, поделиться опытом, найти новых партнёров и с огромной пользой провести время в приятной атмосфере.
На встрече выступят:
"На конференцию зарегистрировались более 300 предпринимателей из Эстонии, Росии и Латвии", — сказал Гогин. "Мы уверены, что каждый участник найдёт на нашей встрече то, что поможет ему в будущем, приобретёт массу полезных знакомств и с пользой проведёт этот день", — добавил Руслан.
Мероприятие организует Клуб русскоязычных предпринимателей Эстонии.
Ärikonsultant
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