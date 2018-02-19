В воскресенье Elron отправится в Президентский поход

В связи с XV Президентским походом, который будет проводиться в воскресенье, 25 февраля в Аэгвийду, Elron будет обслуживать участников похода на более длинных поездах. Кроме того, стоимость поездки для участников Президентского похода будет дешевле обычной, значится в пресс-релизе.

”Чтобы с комфортом доставить на место всех участников похода, 25 февраля мы будем обслуживать маршруты из Таллинна в 10:30 и из Аэгвийду в 16:53 на более длинных поездах”, — сообщил директор по продажам и развитию Elron Ронни Конго. ”На указанные выезды мы предлагаем также специальный билет Президентского похода по цене всего 3,40 евро, с проездной карточкой Elron можно получить скидку еще 10%. Специальный билет можно приобрести только в поезде, другие скидки при покупке данного билета не действуют”.

”Поход, который будет проводиться 25 февраля — исключительное событие для нас, ведь впервые всех участников похода будут приветствовать два президента — патронирующий поход президент Арнольд Рюйтель и президент Эстонской Республики Керсти Кальюлайд”, — сказала руководитель проекта похода Кадри Тоомингас. ”Мы очень рады тому, что в сотрудничестве с Elron мы уже 15 лет предлагаем возможность отправиться в поход именно на поезде. Оздоровительный поход вместе с семьей на природе Эстонии — замечательный способ отпраздновать день рождения нашей родины”.

Десятикилометровая Президентская походная тропа, по которой ступал как первый президент Эстонской Республики Константин Пятс, так и Арнольд Рюйтель, ведет путешественников через Нелиярв в Янеда. Поход начнется в 11:15, всем участникам похода в Центре отдыха Нелиярве предложат горячий чай, а в Musta Täku Tall участников похода ждет теплый суп и ансамбль Tants’n Trall. Участие в походе бесплатное.