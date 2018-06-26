26.06.2018, 08:20

В Вильяндимаа осенью начнут работу две солнечные электростанции Eesti Energia


rus.delfi.ee
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Foto on illustreeriv.
Foto on illustreeriv.Foto: Madis Veltman

Eesti Energia через несколько месяцев начнет снабжать солнечной энергией два предприятия Вильяндимаа. Одна из станций будет создана на крыше молочной фермы Тарвасту, принадлежащей Karpo OÜ а вторая — рядом с производственным зданием деревообрабатывающей фирмы Valge VN OÜ, сообщает Eesti Energia.

Строящиеся станции будут снабжать предприятия солнечной энергией на протяжении следующих 25 лет, их планируется принять в работу к осени нынешнего года.

По словам Ааво Кярмаса, председателя правления компании Enefit Green, являющейся предприятием возобновляемой энергии Eesti Energia, бизнес-клиентам для начала использования солнечной электроэнергии будет предложено простое и не доставляющее беспокойства решение целостной услуги, которое поможет им быть экологичными без дополнительных инвестиций, направляя свой ресурс в основную бизнес-деятельность. Также возможно в долгосрочной перспективе снизить риск роста цен на электроэнергию, который является весьма актуальным, глядя на развитие, происходящее в течение последних месяцев на региональном рынке электроэнергии стран Балтии и Скандинавии, где цены на электроэнергию увеличились более чем на 20-30% по сравнению с предыдущими годами.

”В случае решения целостной услуги, которую выбрали предприятия Вильяндимаа Karpo OÜ и Valge VN, Eesti Energia установит без инвестиций со стороны клиента на крыше или объекте недвижимости клиента солнечные электростанции и будет продавать произведенное электричество клиенту для покрытия его потребления. На протяжении всего срока действия договора о производстве и обслуживании солнечной электростанции будет заботиться предприятие возобновляемой энергии Eesti Energia, компания Enefit Green”, — пояснил Кярмас.

По его словам, решение целостной услуги подходит таким бизнес-клиентам, годовое потребление электроэнергии которых превышает 500 МВтч, а свободная площадь крыши или участка составляет более 2000 м2. Помимо целостной услуги клиент может приобрести у Eesti Energia солнечную электростанцию по принципу ”под ключ”. Eesti Energia в случае такого решения поможет найти подходящее техническое решение, приобретет необходимое оборудование и документацию, займется его установкой и настройкой.

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Работающая в деревне Тарвасту и принадлежащая OÜ Karpo ферма ”Тарвасту” занимается выращиванием молочного скота. Запланированная производственная мощность состоящей из 880 солнечных панелей солнечной электростанции, которая строится на крыше фермы, составляет 238 кВт. Устанавливаемая система будет покрывать 24% от общего годового потребления электроэнергии предприятия.

Руководитель фирмы Karpo Калев Нурк сказал, что предприятие старается идти в ногу с тенденцией производить электричество экологически чистым образом. ”Для нас также важна и возможность производить электричество на месте, что вносит в числе прочего и небольшой вклад в энергонезависимость государства”, — добавил Нурк.

Рядом с производственным зданием предприятия Valge VN, обладающего длительным опытом в сфере деревообработки, будет также построена аналогичная, состоящая из 880 панелей станция, производственная мощность которой составит 238 кВт и будет покрывать 17% от годового объема потребления электроэнергии предприятия.

По словам члена правления Valge VN Аймара Варула, для них мотивирующим фактором при предложении Eesti Energia стало то, что самому предприятию не надо было инвестировать в местные мощности по производству электроэнергии ни цента. ”Также по моей оценке разумно зафиксировать риск повышения цены на электричество на 25 лет, поскольку в нашем случае электричество представляет собой достаточно важную статью производственных расходов”, — сказал Варула.

Enefit Green производит с конца прошлого года солнечную энергию в рамках такой же услуги целостного решения на молочной ферме ”Эстония” в Ярвамаа.

Рассеянная энергетика — это быстро растущий во всем мире тренд, который дополняет существующее центральное производство электроэнергии локальными производственными единицами рядом с местом потребления. Цель создания станций по производству солнечной электроэнергии рядом с клиентом заключается в увеличении доли локального производства электричества в производственном портфеле Eesti Energia. Стратегическая цель Eesti Energia на 2022 год — производить 40% электроэнергии из возобновляемых и альтернативных источников.

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