В Вильяндимаа на три часа открылась Ярмарка труда, где представлено более 25 работодателей

Это будет уже четвертый раз, когда работодатели и соискатели работы Вильяндимаа встретятся на ярмарке. Ярмарка труда является хорошей возможностью встретиться с будущим работодателем или работником. Ярмарка открыта с 10:00 до 13:00 часов.

В этом году на ярмарке труда Вильяндимаа представлено более 25 работодателей. Также информацию можно будет получить у представителей Налогово-таможенного департамента, Трудовой инспекции, SA Viljandimaa Arenduskeskus. О возможностях обучения можно будет узнать у представителей Школы обслуживания и сельского хозяйства Олуствере и Центра профобразования Вильянди.

На ярмарке можно будет также послушать интересные доклады. Будут говорить о возможностях трудоустройства в Европе, как успешно пройти собеседование на работу, и какие возможности бесплатного обучения Касса по безработице предлагает работающим людям.