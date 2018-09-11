В Вильяндимаа на три часа открылась Ярмарка труда, где представлено более 25 работодателей(3)
В Вильянди, в центре Сакала, сегодня 11 сентября 2018 года пройдет Ярмарка труда Вильяндимаа.
В Вильянди, в центре Сакала, сегодня 11 сентября 2018 года пройдет Ярмарка труда Вильяндимаа.
Это будет уже четвертый раз, когда работодатели и соискатели работы Вильяндимаа встретятся на ярмарке. Ярмарка труда является хорошей возможностью встретиться с будущим работодателем или работником. Ярмарка открыта с 10:00 до 13:00 часов.
В этом году на ярмарке труда Вильяндимаа представлено более 25 работодателей. Также информацию можно будет получить у представителей Налогово-таможенного департамента, Трудовой инспекции, SA Viljandimaa Arenduskeskus. О возможностях обучения можно будет узнать у представителей Школы обслуживания и сельского хозяйства Олуствере и Центра профобразования Вильянди.
На ярмарке можно будет также послушать интересные доклады. Будут говорить о возможностях трудоустройства в Европе, как успешно пройти собеседование на работу, и какие возможности бесплатного обучения Касса по безработице предлагает работающим людям.
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