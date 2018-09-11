11.09.2018, 10:16

В Вильяндимаа на три часа открылась Ярмарка труда, где представлено более 25 работодателей

 (3)
rus.delfi.ee
EST
Tartumaa Töömess 2016
Foto: Argo Ingver

В Вильянди, в центре Сакала, сегодня 11 сентября 2018 года пройдет Ярмарка труда Вильяндимаа.

Это будет уже четвертый раз, когда работодатели и соискатели работы Вильяндимаа встретятся на ярмарке. Ярмарка труда является хорошей возможностью встретиться с будущим работодателем или работником. Ярмарка открыта с 10:00 до 13:00 часов.

В этом году на ярмарке труда Вильяндимаа представлено более 25 работодателей. Также информацию можно будет получить у представителей Налогово-таможенного департамента, Трудовой инспекции, SA Viljandimaa Arenduskeskus. О возможностях обучения можно будет узнать у представителей Школы обслуживания и сельского хозяйства Олуствере и Центра профобразования Вильянди.

На ярмарке можно будет также послушать интересные доклады. Будут говорить о возможностях трудоустройства в Европе, как успешно пройти собеседование на работу, и какие возможности бесплатного обучения Касса по безработице предлагает работающим людям.

Tallinn Hockey weekend
Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


Нарвский юрист — министру МВД: паспорт гражданина ЭР — это не билет на автобус

11.09.2018
Нарвский юрист Александр Гамазин обратился к министру внутренних дел ЭР Андресу Анвельту с просьбой дать распоряжение ”о прекращении применяющейся специалистами миграционного бюро PPA антиконституционной практики по аннулированию гражданства Эстонии у тех лиц, которые имеют его с момента своего рождения — как прямые потомки тех эстонцев, кто в далеком и тревожном 1920 году вступили на чужбине в гражданство молодой Эстонской республики”. Министр заверяет, что в упоминающемся Гамазиным случае человек лишился гражданства по законной причине, но юрист категорически с этим не согласен.
Подробнее

Читатель — о минимальной зарплате: даже в Ласнамяэ никак не выжить на 500 евро в месяц — поэтому мне пришлось уехать

11.09.2018
Прочитавшая статью о росте числа получателей минимальной зарплаты в Таллинне читательница написала Delfi Naistekas, что в столице, даже зарабатывая чуть больше 500 евро, чувствуешь себя как церковная мышь и не можешь даже снять квартиру.
Подробнее


Налоговая не дремлет: вычислить неофициальный доход от сдачи жилья внаем могут и через 7 лет!

11.09.2018
По данным статистики Налогово-таможенного департамента за 2017 год официальный доход рынка съемного жилья увеличился за год на 21%, число декларирующих доход от сдачи внаем выросло на треть. Анализ показал, что рынок съемного жилья в разы больше, чем задекларировано. Средняя стоимость аренды жилья в Эстонии составляет 420 евро в месяц.
Подробнее

Бунт против строительства нового карьера: услышат ли мнение простых людей?

11.09.2018
Если сегодня на пыль и шум от карьера жалуются в основном жители Ласнамяэ, то в ближайшем будущем с аналогичными проблемами могут столкнуться и в других уголках Эстонии. Когда четыре года назад Елена и Александр решили обосноваться в деревне Руу волости Йыэляхтме, они даже подумать не могли, что рядом спрятана мина замедленного действия. Как выяснилось, практически в деревне, буквально через дорогу, планируется строительство карьера, пишет "МК Эстония".
Подробнее

Хабиб о высказываниях Тимати и Егора Крида: какие-то "черти" не будут говорить мне, что делать

11.09.2018
Боец UFC Хабиб Нурмагомедов жестко высказался по поводу того, что певцы Тимати и Егор Крид подозревают его в способничестве к отмене концерта в родном для Хабиба Дагестане.
Подробнее

-7% Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa White/Gold
290,- €
269,70 €
-40% Esprit Naiste käekell ES106722002
139,50 €
83,70 €
Naiste käekell Daniel Wellington DW00100070
129,- €
Käekell Daniel Wellington 0553DW
179,- €
-15% Meeste käekell Police DENTON PL.15244JBBL/03
119,- €
101,15 €
-7% Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa Blue/Gold
290,- €
269,70 €

ФОТО И ВИДЕО: В парке Таммсааре на месте раскопок погиб экскаваторщик. Возможно, он родом из Украины

10.09.2018
В столичном парке Таммсааре во время строительных работ на месте старого рынка произошло обрушение сводов старого здания. В результате происшествия погиб экскаваторщик.
Подробнее

ВИДЕО: Полиция просит помощи в установлении личности мужчин, подозреваемых в разбое

11.09.2018
Криминальное бюро Пыхьяской префектуры просит помощи общественности для установления личности изображенных на видео мужчин. Мужчин подозревают в совершении разбойных нападений в марте и июне этого года. Случаи между собой не связаны.
Подробнее

ФОТО: Строительство Академии МВД в Нарве будет стоить 20,1 млн евро и начнется зимой

11.09.2018
На прошлой неделе в средствах массовой информации Эстонии обсуждалась новость о том, что учебное здание Академии внутренней безопасности в Нарве будет стоить на 1,7 млн евро больше запланированного. Действительно, были сделаны перерасчеты относительно первоначального проекта.
Подробнее

Ураган "Флоренс" угрожает восточному побережью США. Эвакуировать предстоит около миллиона человек

11.09.2018
Сильнейший ураган "Флоренс" надвигается на Южную и Северную Каролину. В зоне риска объявлено чрезвычайное положение, ведется всеобщая эвакуация в береговой зоне протяженностью 300 км.
Подробнее

Ким Чен Ын попросил Трампа о новой встрече

11.09.2018
Президент США Дональд Трамп и глава КНДР Ким Чен Ын могут в скором времени провести еще одну встречу. Как сообщила в понедельник, 10 сентября, пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, Трамп получил письмо от Кима, в котором северокорейский лидер обратился с просьбой о встрече.
Подробнее