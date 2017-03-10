В Вильянди открылся кинотеатр

С сегодняшнего дня, 10 марта, для публики открыт новый оснащенный современной техникой и удобными креслами кинотеатр Forum Cinemas в Вильянди. Любители кино из Южной Эстонии смогут наслаждаться множеством новейших фильмов и увлекательных мероприятий, значится в пресс-релизе.

Атмосферная церемония открытия нового кинотеатра в центре Viljandi Centrum собрала любителей кино из Вильянди и со всей Эстонии. Торжественные речи произнесли и ленточку перерезали министр культуры Индрек Саар, исполнительный директор Forum Cinemas Кристьян Конго, мэр Вильянди Андо Кивиберг, а также представители центра Viljandi Centrum Рихо Майса и Рауно Туула.

По словам министра культуры Индрека Саара, к созданию нового кинотеатра в Вильянди подошли с душой. ”Жители Эстонии очень любят культуру и часто ходят в театры. Приятно видеть, что сегодня кино также становится важной частью нашего культурного пространства. 3,2 миллиона посещений кинотеатров в прошлом году служат тому подтверждением. Я уверен, что новые залы в Вильянди не будут пустовать. В любом случае, город получил отличный и современный кинотеатр”, — сказал Саар.

Мэр Вильянди Андо Кивиберг заявил в своей речи, что город ждал нового кинотеатра больше десяти лет и поблагодарил от имени горожан строителей и команду Forum Cinemas. Также Кивиберг поделился пикантными и забавными рассказами об истории кино в Вильянди и передал исполнительному директору кинотеатра репродукцию киноафиши 1908 года.

Музыкальную атмосферу на открытии создавал местный ансамбль ”Lõõtsavägilased”. Также на церемонии открытия выступили мимы.

Исполнительный директор Forum Cinemas в Прибалтике Кристьян Конго подчеркнул, что новый кинотеатр соответствует высоким скандинавским стандартам. ”Мы исходили из высоких стандартов современных скандинавских кинозалов. Кинотеатр располагает новейшими технологиями, гарантирующей высокую четкость изображения проекционной техникой и превосходно передающими цвета экранами, удобными креслами и системой объемного звука Dolby Atmos”, — заявил Конго.

Новый кинотеатр предложит зрителям богатую программу — от получивших премию ”Оскар” хитов до любимых семейных мультфильмов. Также в кинотеатре будут проходить различные культурные мероприятия — трансляции из Metropolitan Opera, Королевского Национального театра, Большого Театра, а также трансляции масштабных концертов.

Два зала кинотеатра Forum Cinemas в центре Viljandi Centrum предложат широкий выбор фильмов, превосходное качество звука и изображения для 255 зрителей одновременно. Общий размер инвестиции в строительство кинотеатра составил 1,6 миллиона евро.