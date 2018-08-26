26.08.2018, 20:11

В Вильнюсе и Таллинне цены на горючее растут, в Риге падают

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rus.DELFI.lv
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Foto: Argo Ingver

На минувшей рабочей неделе цены на горючее в Вильнюсе и Таллинне немного возросли, в Риге продолжают уменьшаться, свидетельствуют обобщенные данные агентства LETA, пишет rus.delfi.lv.

Самый дорогой бензин 95-й марки был на этой неделе в Таллинне, далее следует Рига, а самый дешевый бензин был в Вильнюсе. Самая высокая цена на дизельное горючее была в Таллинне, самая низкая — в Вильнюсе.

В Риге продолжается снижение цен на горючее — бензин 95-й марки на АЗС "Circle K" подешевел на 1,5% до 1,289 евро за литр, дизельное горючее — на 1,6% до 1,209 евро за литр.

В Вильнюсе бензин 95-й марки на этой неделе подорожал на 0,4% до 1,225 евро за литр, дизельное горючее — на 0,1% до 1,125 евро за литр.

В Таллинен на АЗС "Circle K" литр 95-го бензина стоил 1,389 евро, что на 0,7% больше, чем в прошлую пятницу, а дизельное горючее подорожало на 1,5% до 1,359 евро.

Цена автогаза в Риге уменьшилась на 1,8% до 0,545 евро, в Вильнюсе — на 2,2% до 0,54 евро, в Таллинне не изменилась и составляла 0,629 евро.

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