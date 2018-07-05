В Viking Line назревает серьезный конфликт: около 50 работников жалуются на притеснения

В редакцию Delfi поступило анонимное письмо, в котором говорится о том, что около 50 работников ресторана и кухни Viking XPRS более года испытывают притеснения на рабочем месте.
По словам главы Независимого профсоюза моряков (EMSA) Юри Лембера, люди так напуганы, что никто под своим именем говорить не решается.
”Ситуация следующая: мы работаем обслуживающим персоналом на пароме Viking XPRS. За этим письмом стоит более 50 работников ресторана и кухни. Все началось более года назад. Руководитель нашего ресторана обходится с работниками крайне неучтиво и обращается со всеми нами как с низшим классом. Ее комментарии в сторону работников, особенно более старших, таковы: ”почему ты не идешь на пенсию, ты ведь уже старая?; если болят руки, то сделай свою фирму и уходи; с этой нельзя заключать договор, она сразу уйдет в декрет; ты уверена, что подходишь для этой работы, ты ведь старая?” и прочее”, — написано в письме.