В Viking Line назревает серьезный конфликт: около 50 работников жалуются на притеснения

”Доходит до абсурда: если нам нужны дополнительные работники, то заведующая говорит, что не нужны и сами справимся. А когда позже выясняется, что все-таки были нужны, то начинает обвинять заведующего другой смены. Она все время врет работникам и обещает невозможное”.

Отмечается, что для некоторых работниках ситуация кульминировала нервным потрясением и депрессией. ”Мы обращались и к руководству парома, которые являются гражданаме Финляндии, но они ничем нам не помогли. На этот раз мы обратились и в EMSA в надежде, что если уж более 50 человек поставили свои подписи, то что-то будет сделано, но и оттуда — ничего”, — пишут авторы анонимки.

Лембер заверил, что они в курсе ситуации и активно занимаются поиском решения, но это непросто: ”Для нас все осложнено тем, что у этого же коллектива бывали конфликты и с другими руководителями. Здесь рубить с плеча нельзя, поскольку на кону — люди и их рабочие места”.

”Люди боятся. Надо поинтересоваться у руководства Viking Line, так как что-то там должно быть, ведь в противном случае люди не боялись бы идти к руководству. Имеет место и культурный конфликт — большая часть руководства финны и шведы, что затрудняет наше общение”, — сказал Лембер и добавил, что встречается сегодня с двумя доверенными лицами работников для обсуждения ситуации.

”На данный момент Viking Line эту тему не комментирует”, — сообщила Delfi руководитель служба по коммуникации фирмы Криста Грёнлунд.