05.07.2018, 15:45

В Viking Line назревает серьезный конфликт: около 50 работников жалуются на притеснения

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Яанус Вогельберг
Яанус Вогельберг
EST
Viking XPRS saabub esimest korda Eesti lipu all Tallinna sadamasse
Foto: Tanel Meos

В редакцию Delfi поступило анонимное письмо, в котором говорится о том, что около 50 работников ресторана и кухни Viking XPRS более года испытывают притеснения на рабочем месте.

По словам главы Независимого профсоюза моряков (EMSA) Юри Лембера, люди так напуганы, что никто под своим именем говорить не решается.

”Ситуация следующая: мы работаем обслуживающим персоналом на пароме Viking XPRS. За этим письмом стоит более 50 работников ресторана и кухни. Все началось более года назад. Руководитель нашего ресторана обходится с работниками крайне неучтиво и обращается со всеми нами как с низшим классом. Ее комментарии в сторону работников, особенно более старших, таковы: ”почему ты не идешь на пенсию, ты ведь уже старая?; если болят руки, то сделай свою фирму и уходи; с этой нельзя заключать договор, она сразу уйдет в декрет; ты уверена, что подходишь для этой работы, ты ведь старая?” и прочее”, — написано в письме.

”Доходит до абсурда: если нам нужны дополнительные работники, то заведующая говорит, что не нужны и сами справимся. А когда позже выясняется, что все-таки были нужны, то начинает обвинять заведующего другой смены. Она все время врет работникам и обещает невозможное”.
Отмечается, что для некоторых работниках ситуация кульминировала нервным потрясением и депрессией. ”Мы обращались и к руководству парома, которые являются гражданаме Финляндии, но они ничем нам не помогли. На этот раз мы обратились и в EMSA в надежде, что если уж более 50 человек поставили свои подписи, то что-то будет сделано, но и оттуда — ничего”, — пишут авторы анонимки.

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Лембер заверил, что они в курсе ситуации и активно занимаются поиском решения, но это непросто: ”Для нас все осложнено тем, что у этого же коллектива бывали конфликты и с другими руководителями. Здесь рубить с плеча нельзя, поскольку на кону — люди и их рабочие места”.
”Люди боятся. Надо поинтересоваться у руководства Viking Line, так как что-то там должно быть, ведь в противном случае люди не боялись бы идти к руководству. Имеет место и культурный конфликт — большая часть руководства финны и шведы, что затрудняет наше общение”, — сказал Лембер и добавил, что встречается сегодня с двумя доверенными лицами работников для обсуждения ситуации.

”На данный момент Viking Line эту тему не комментирует”, — сообщила Delfi руководитель служба по коммуникации фирмы Криста Грёнлунд.

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