В Виймси торжественно открыли офисное здание Viimsi Äritare

В Виймси отпраздновали открытие первого современного офисного здания — Viimsi Äritare, расположенного в центре Хаабнеэме, по адресу Паади, 3. Viimsi Äritare занимает около 8000 кв.м площади.

На первом этаже расположены торговые помещения и точки общественного питания, а на втором и третьем — офисы более чем на 200 рабочих мест. В качестве подарка от членов клуба Ротари Виймси перед домом установили особую скамейку, значится в пресс-релизе.

”Теперь здесь будут мыслить совершенно по-новому: если до сих пор район Виймси был местом, куда приезжают домой после работы, то местный современный бизнес-центр позволяет организовать рабочие места поближе к дому”, — сказал старейшина Виймси Рейн Лойк. ”Приблизительно 70% жителей Виймси имеют постоянную связь с Таллинном — в основном в Таллинне ходят на работу, потому что в Виймси рабочих мест мало. Новое красивое здание с качественными офисами дает возможность создавать интересные рабочие места рядом с домом”.

”Мне кажется, что для съемщиков Viimsi Äritare самым важным аргументом будет время — час, который тратится каждое утро и вечер на дорогу до Таллинна, можно использовать в более приятных целях”, — сказала руководитель по развитию Kaarsilla Kinnisvara Мари-Анне Яагант. ”Строительство начали в сентябре 2016-го года и завершили работы по графику, поэтому первые съемщики уже въехали. В Viimsi Äritare есть как большие помещения, так и маленькие, и мы можем менять их размер в зависимости от необходимости. Необычной деталью является стеклянная шахта, которая проходит внутри здания, благодаря чему во всех помещениях есть природное освещение”.

”Kaarsilla Kinnisvara — это очень опытный девелопер, с которым было приятно сотрудничать. В результате совместной работы появился красивое, функциональное и качественное здание”, — сказал член правления Nordecon AS Эркки Суурорг. ”Хотя в Таллинне сдается в аренду очень много бизнес-площадей, в том числе и новых, и у съемщиков есть выбор, для Виймси открытие Viimsi Äritare — это важная веха. Новые и качественные офисы могут привлечь работников и из-за пределов Виймси”.

Члены клуба Ротари Виймси на церемонии открытия подарили уникальную скамейку, созданную всемирно известным французским промышленным дизайнером Мартином Шекели. Идея заключается в том, что в свободное от работы время люди смогут посидеть на скаймеке и поразмышлять о том, как развивать бизнес и предпринимательство в Виймси. Объект получил название ”бизнес-скамейка в Виймси”.

”Открытие уникального для Виймси здания Viimsi Äritare заставило нас собраться, несмотря на летний период”, — сказал президент клуба Ротари Виймси Тыну Туулас. ”Мы хотим поблагодарить Kaarsilla Kinnisvara за смелый шаг и рассчитанную на будущее инвестицию. Все, что позволит обеспечить Виймси хорошее, интересное и радостное будущее, всячески приветствуется членами нашего клуба”.

Здание проектировало архитектурное бюро Siim & Põllumaa OÜ и архитектор Юри Сийм. Viimsi Äritare занимает около 8000 кв.м площади. На первом этаже расположены торговые помещения и точки общественного питания, а на втором и третьем — офисы, размеры которых можно менять в зависимости от необходимости. На подземной парковке Äritare есть места для 47 машин, на улице — для 59 машин.