В Viber появились самоуничтожающиеся сообщения

В мессенджер Viber добавили интересную возможность. Теперь можно отправить сообщение, которое уничтожится автоматически, пишет Hi-Tech@Mail.ru.

Для сообщения в Viber теперь можно задать время существования. По истечении этого срока мессенджер удалит послание и не будет его показывать. Функция актуальная — повышается безопасность общения, удобнее рассказывать о текущих событиях.

Кроме того, в Viber добавили возможность отправлять видеосообщения/ Максимальная длительность ролика — 30 секунд. Для старта съемки нужно нажать кнопку записи, для окончания и отправки — отпустить ее.

В Android-версию также добавили функцию очистки чата. При этом все сообщения в чате стираются, но сам чат остается доступен.

В Viber для iOS появилась отправка аудио и видео без сжатия. Также доступны интерактивные уведомления — просматривать содержимое всего чата можно, зажав уведомление о сообщении.

Для того, чтобы воспользоваться новыми функциями, необходимо обновить мобильное приложение Viber до последней версии (если оно у вас не установлено). Далее, при отправлении, например, фото, которое вы хотите показывать собеседнику несколько секунд, нажмите на кнопку таймера и выберите время исчезновения фотографии.