В Великобритании составили черный список российских олигархов

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй одобрила составленный британской разведкой черный список из шести российских олигархов, сообщает издание The Telegraph вечером 7 декабря. По его информации, документ будет распространен среди органов правительства Великобритании, а также союзников страны в Европе и Северной Америке с целью помешать свободному передвижению его фигурантов и сохранению их бизнес-империй.

Высокопоставленный источник в британском правительстве в беседе с The Telegraph отметил, что планируется ограничить возможность упомянутых в списке лиц свободно перемещаться и работать в Великобритании, Европе и "где-либо еще". Считается, что олигархи "имеют очень тесные профессиональные и финансовые связи" с президентом России Владимиром Путиным.

Среди фигурантов черного списка — Роман Абрамович и Игорь Сечин