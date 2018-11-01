В Великобритании легализована медицинская марихуана
Приобрести марихуану в Британии можно только по рецепту врача. Медики смогут выписывать медицинскую марихуану лишь в тех случаях, когда другие лекарства неэффективны.
Приобрести марихуану в Британии можно только по рецепту врача. Медики смогут выписывать медицинскую марихуану лишь в тех случаях, когда другие лекарства неэффективны.
В Великобритании с 1 ноября разрешена покупка и употребление марихуаны в медицинских целях в Англии, Шотландии и Уэльсе. Приобрести марихуану можно исключительно по рецепту. Врачи смогут выписывать такие рецепты лишь в строго определенных случаях, когда другие лекарства неэффективны.
В Британии будут предложены бесплатные интернет-курсы, чтобы объяснить врачам, в каких случаях допустимо выписывать медицинскую марихуану. Королевская коллегия медиков не рекомендует прописывать препараты на базе каннабиса для обезболивания.
В двух странах — в Канаде и Уругвае — уже разрешено употребление марихуану и в медицинских, и в рекреационных целях. Медицинская марихуана также легальна почти в 30 американских штатах, в 10 штатах допустимо применение марихуаны в рекреационных целях.
По данным ООН, Великобритания является крупнейшим в мире производителем каннабиса для медицинских и научных целей. Компания GW Pharmaceuticals Plc, базирующаяся в Кембридже, ежегодно выращивает около 20 тонн конопли в парниках площадью с футбольное поле.
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