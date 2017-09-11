В Ülemiste City провели очередной ”праздник стропил”

В новом офисном здании по адресу Лыытса, 12 провели праздник стропил в связи с тем, что дом достиг своей высшей точки — 45 метров. Это максимально допустимая высота застройки в районе аэропорта, из окон здания будет открываться вид на аэропорт и озеро Юлемисте. В мероприятии приняла участие министр экономики и инфраструктуры Кадри Симсон. Здание будет готово в первой половине 2018 года, говорится в пресс-релизе Technopolis Ülemiste.

”Ülemiste City — это один из самых быстро развивающихся районов Таллинна, имеющий большой потенциал. Открытая в начале сентября трамвайная линия проходит через квартал Ülemiste City, что улучшает транспортное сообщение с кварталом. Я верю, что Ülemiste City станет особенно привлекательным для тех предприятий, чья работа требует много путешествий”, — рассказала министр экономики и инфраструктуры Кадри Симсон.

По словам председателя правления Technopolis Ülemiste Герта Йостова, на рынке офисных помещений по-прежнему наблюдается активность. По предварительным оценкам, в 2017-2018 годах в Таллинне будут сданы в эксплуатацию 100 000 кв.м новых офисных площадей. ”Тенденция указывает на то, что старые офисы постепенно заменяют новыми. Новые помещения значительно более энергоэффективные, кроме того, смена обстановки всегда помогает в работе, поэтому для многих предприятий это является разумным решением”, — добавил Йостов.

”Особое месторасположение является дополнительным преимуществом нашего 13-этажного здания, — объяснил Герт Йостов. — Дом находится прямо напротив терминала Таллиннского аэропорта, и из его окон открывается вид на аэропорт и озеро Юлемисте. Месторасположение очень хорошо подходит предприятиям, которые часто отправляют сотрудников в командировки”.

”Офисное здание имени Александра Ливетааля обрело свою форму, и уже понятно, как оно будет выглядеть изнутри, и какие виды с высоты птичьего полета будут открываться работающим тут людям, — сказал председатель правления Nordecon Эркки Суурорг. — Проведение традиционного праздника стропил указывает на то, что заказчик доволен проделанной до сих пор работой, придает дополнительную мотивацию мотивирует и обеспечивает нам и нашим партнерам заряд энергии для завершения финальной стадии”.

Новое офисное здание площадью свыше 10 000 кв.м будет носить имя героя авиации Александра Ливетааля, имевшего эстонские корни. Одновременно с офисами будет готов новый парковочный дом по адресу Лыытса, 11.

Офисное здание Ливентааля с уникальной архитектурой строится по стандартам Leed Gold, что означает, что здание отвечает высоким требованиям по отношению к строительству, стройматериалам, энергосбережению и экологии.