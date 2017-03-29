В Ülemiste City появится офисное здание имени героя авиации Ливентаaля

Сегодня в Ülemiste City по адресу Лыытса, 12 заложили краеугольный камень 13-этажного офисного здания, расположенного прямо возле аэропорта. Из окон дома в будущем будут открываться прекрасные виды на аэропорт и озеро Юлемисте. Здание площадью свыше 10 000 кв.м будет носить имя героя авиации Александра Ливентааля, имеющего эстонские корни. Дом сдадут в эксплуатацию во втором квартале 2018 года.

”В квартале Ülemiste City смогли успешно объединить классический бизнес и историческое наследие Эстонии”, — сказал исполняющий обязанности мэра Таллинна Таави Аас. — Городу важно, чтобы предприятия думали не только о своих деловых интересах, но и об окружающей среде в целом и помогали сохранять и развивать местную культуру”.

”Несмотря на то, что наша деятельность по развитию квартала может создать впечатление, что здесь просто появляются одинаковые здания, нам важно создать устойчивую среду, у которой есть своя атмосфера, архитектурная и социальная ценность, — рассказал председатель правления Technopolis Ülemiste Герт Йостов. — Очень многие действительно важные районы появились и сохранились именно в рамках концепция единого целого — мы можем считать, что в современном мире новый Старый город в Таллинне не построят, но если рассматривать долгосрочную перспективу, то мы в Юлемисте делаем именно это”.

”С учетом тесной конкуренции офисных зданий в Таллинне, преимущество имеют те, кто способен предложить самое выгодное месторасположение и максимальный комфорт, — отметил Герт Йостов. — Здание им. Ливенталя, расположенное в непосредственной близости от аэропорта, особенно подходит предпринимателям, которые должны много путешествовать по работе. Одновременно с офисами будет построена и новая парковка — это хорошая новость для тех, кто ездит на работу на автомобиле. Также в квартале имеется все необходимое в повседневной жизни — продуктовый магазин, возможности для занятия спортом, расположенные неподалеку места общепита, школы, детские садики, остановки общественного транспорта и тд”.

”Ülemiste City олицетворяет современную рабочую среду и деловой квартал — сюда хотят переехать как модные инновативные ИТ-предприятия, так и государственные учреждения, — сказал член правления Nordecon Эркки Суурорг. — Новое здание, которое строит Nordecon, гарантирует компании Technopolis Ülemiste и их клиентам еще больше качественных и современных офисных площадей в привлекательном районе. Выдающееся здание им. Александра Ливентааля по адресу Лыытса, 12 отличается архитектурой и построено по стандартам Leed Gold — это означает, что дом будет соответствовать высоким стандартам охраны окружающей среды, энергетики, строительства и строительных материалов”.

Общая площадь здания Ливентааля составляет 9700 кв.м, из них офисы занимают 9100 кв.м. Фасад дома украсят узором из сот, который будет сочетаться как со зданием парковки Валукоя, так и с вертикальными элементами исторического здания терминала аэропорта. Архитектурное решение разработала компания Novarc Grupp AS.

На близость к аэропорту указывает название здания — оно носит имя швейцарца с эстонскими корнями Александра Ливентааля, который вошел в историю авиации благодаря тому, что согласно историческим источникам, совершил первый полет на самостоятельно построенном планере уже в марте 1898 года в Англии. Это было на пять лет раньше, чем братья Райт совершили свой всемирно известный ”первый полет в воздухе” в декабре 1903 года.