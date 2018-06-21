В Ülemiste City построили высотное здание с видом на аэропорт

Вчера в Ülemiste City отпраздновали открытие нового 13-этажного офисного здания по адресу Лыытса, 12. Расположенное неподалеку от аэропорта здание площадью 9000 кв.м носит имя героя авиации Александре Ливентаааля, имеющего эстонские корни. Девелопером проекта выступила фирма Technopolis Ülemiste, а строительством занималась компания Nordecon, говорится в пресс-релизе.

”Хотя может сложиться впечатление, что офисные здания в Таллинне растут как грибы после дождя, до перенасыщения в этом секторе еще далеко. Согласно экспертным оценкам, в 2018-2019 в Таллинне построят еще 120 000 кв.м офисных площадей, — рассказал председатель правления Technopolis Ülemiste AS Герт Йостов. — Если бизнес хорошо развивается, о чем свидетельствует общий экономический контекст, то растет и число работников, а вместе с этим и площадь офисов, что является частью положительного экономического цикла”.

По словам Йостова, тенденция такова, что их имеющиеся клиенты ищут возможности для того, чтобы разместить растущие коллективы своих фирм на территории Ülemiste City. ”Одним из основных арендаторов в здании им. Ливентааля станет международное предприятие Tumlare, которое существенно выросло за время работы в Ülemiste City и теперь переедет в новый дом, заняв целых три этажа”, — добавил Йостов.