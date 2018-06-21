21.06.2018, 20:35

В Ülemiste City построили высотное здание с видом на аэропорт

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rus.delfi.ee
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В Ülemiste City построили высотное здание с видом на аэропорт
Foto: Technopolis Ülemiste

Вчера в Ülemiste City отпраздновали открытие нового 13-этажного офисного здания по адресу Лыытса, 12. Расположенное неподалеку от аэропорта здание площадью 9000 кв.м носит имя героя авиации Александре Ливентаааля, имеющего эстонские корни. Девелопером проекта выступила фирма Technopolis Ülemiste, а строительством занималась компания Nordecon, говорится в пресс-релизе.

”Хотя может сложиться впечатление, что офисные здания в Таллинне растут как грибы после дождя, до перенасыщения в этом секторе еще далеко. Согласно экспертным оценкам, в 2018-2019 в Таллинне построят еще 120 000 кв.м офисных площадей, — рассказал председатель правления Technopolis Ülemiste AS Герт Йостов. — Если бизнес хорошо развивается, о чем свидетельствует общий экономический контекст, то растет и число работников, а вместе с этим и площадь офисов, что является частью положительного экономического цикла”.

По словам Йостова, тенденция такова, что их имеющиеся клиенты ищут возможности для того, чтобы разместить растущие коллективы своих фирм на территории Ülemiste City. ”Одним из основных арендаторов в здании им. Ливентааля станет международное предприятие Tumlare, которое существенно выросло за время работы в Ülemiste City и теперь переедет в новый дом, заняв целых три этажа”, — добавил Йостов.

”Ülemiste City — это бизнес-зона Таллинна, которая выгодно отличается от других районов быстро развивающейся логистикой, — сказал председатель правления Nordecon AS Герд Мюллер. — Нам было приятно строить качественное здание для сведущего заказчика, потому что они понимали, что экономия на проектировании может потом обойтись дороже”.

”В случае с этим проектом мы применяли модельное проектирование и принципы BIM, которые позволяют всем участникам придерживаться графика при планировании, проектировании и строительстве, а конечный результат ясен с самого начала”, — добавил Мюллер.

Офисное здания им. Ливентааля отличается своей архитектурой, фасад здания украшен узором из сот. Здание претендует на сертификат LEED Platinum — это означает, что дом соответствует высоким стандартам охраны окружающей среды, энергетики, строительства и строительных материалов.

ТОП

Здание имеет максимально разрешенную в пределах аэропорта высоту — 45 метров, из окон открывается вид на аэропорт и озеро Юлемисте.

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