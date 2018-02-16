В Ülemiste City построили новое парковочное здание на 470 мест

Вчера вечером в Ülemiste City открыли новое парковочное здание по адресу Лыытса, 11. Пятиэтажное здание, занимающее площадь в 12000 кв.м, рассчитано на 470 автомобилей. Концерн Technopolis Ülemiste инвестировал в строительство парковки 4,2 млн евро.

”Строительство парковочного здания на улице Лыытса еще на один шаг приблизило нас к реализации плана по освобождению центра квартала Ülemiste City от машин и его озеленению. Мы хотим сделать центр более удобным для пешеходов, сосредоточив все автомобильное движение по периметру квартала”, — рассказал председатель правления Technopolis Ülemiste AS Герт Йостов.

”Новое парковочное здание расположено в стороне аэропорта — попасть в эту часть квартала быстрее всего можно по улице Леннуяама и новому проезду на Лыытса”, — объяснил Йостов. ”Это тоже является частью вышеупомянутого плана — помимо новых парковочных мест, мы инвестируем в создание дорог и проездов, которые позволяют добираться до квартала с разных сторон. Тем самым мы снижаем транспортную нагрузку внутри квартала и на улице Суур-Сыямяэ, которая до сих пор использовалась в качестве основной подъездной дороги”.

”Организация парковки в Ülemiste City может стать примером для всех остальных районов города — без парковочных зданий автомобили заняли бы слишком большую часть квартала. Мы с радостью продолжим вносить свой вклад в развитие самой современной части Таллинна”, — сказал председатель правления Nordecon Betoon OÜ Майт Рыымусаар.

В Ülemiste City на сегодняшний день работает около 8000 человек, и после строительства новых офисных зданий в этом году появится еще 2000 рабочих мест. Парковку на улице Лыытса построили параллельно с новым зданием по адресу Лыытса, 12, и открыли ее за несколько месяцев до сдачи офисов, чтобы заранее обеспечить места будущим сотрудникам. Кроме того, благодаря своему месторасположению, парковочное здание представляет интерес для тех, кто отправляется в аэропорт.

У Technopolis Ülemiste есть возможность построить рядом еще одно парковочное здание такого же размера. Согласно утвержденной в конце прошлого года детальной планировке, у предприятия на ближайшие годы в планах построить еще две крытые парковки на 500 мест рядом с улицей Суур-Сыэмяэ.

В честь открытия парковочного здания Лыытса устроили большой праздник на крыше, где выступила звезда электронной музыки NOËP — Андрес Кыппер.