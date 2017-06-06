06.06.2017, 17:30

В уголовном деле Tallinna Sadam уже 15 подозреваемых

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rus.delfi.ee
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Ain Kaljurand ja Allan Kiil
Ain Kaljurand ja Allan Kiil (paremal)Foto: TERJE LEPP

По сообщению госпрокуратуры, полиция безопасности (КаПо) завершила предварительное следствие в рамках уголовного дела бывших руководителей Tallinna Sadam Айна Кальюранда и Аллана Кийля и передала дело их защите.

"Подтверждаем, что прокуратура признала завершенным предварительное следствие по данному уголовному делу", — сообщила пресс-секретарь госпрокуратуры Кристина Костина и добавила, что всего в рамках уголовного дела 15 подозреваемых, как физических, так и юридических лиц, пишет rus.err.ee.

Прокуратура с конца прошлой недели предоставила доступ к материалам уголовного дела защитнику Кальюранда Паулю Кересу и защитнику Кийля Айвару Пильву, они могут подавать ходатайства до конца июля. После просмотра ходатайств прокуратура примет решение о составлении обвинительного акта.

Согласно подозрению, Кийль получал взятки в размере многих миллионов евро, а Кальюранд — в размере сотен тысяч евро.

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