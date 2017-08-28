В Uber выбрали нового генерального директора

Дара Косровшахи, бывший президент компании Expedia, объединяющей несколько туристических интернет-сервисов, займет место генерального директора Uber. Как пишет Recode, Косровшахи третьим кандидатом, которого рассматривали на роль топ-менеджера в совете директоров.

Как передает CNBC, кандидатуру Косровшахи утвердили после того, как были отклонены предложения назначить топ-менеджером главу General Electric Джефри Иммельта, а до него — генерального директора Hewlett Packard Enterprise Мег Уитман.

Поиски нового главы Uber начались после того, как первый гендиректор и основатель компании Тревис Каланик ушел в отставку с поста CEO Uber в конце июня под давлением со стороны акционеров, недовольных существенными убытками компании и серией скандалов, включая обвинения в жесткой корпоративной культуре и судебное разбирательство с компанией Alphabet, обвинившей Uber в краже технологии для автомобилей на автономном управлении.

Каланик, будучи основателем компании, остается в совете директоров, напоминает CNBC. Также у него остаются 10% акций.

Uber — международная технологическая компания, разрабатывающая мобильные сервисы по вызову автомобилей с персональным водителем. Компания оказывает услуги более чем в 570 городах почти в 70 странах. Стоимость компании оценивается в $62,5 млрд.