В Тюри пройдет ярмарка труда и карьеры, будет предложено более 100 рабочих мест

Сегодня, 22 марта, с 11:00 до 14:00 часов, в Культурном центре Тюри (ул. Харидузе 1) пройдет ярмарка труда и карьеры Центральной Эстонии.

По словам руководителя отделения Кассы по безработице в Ярвамаа Эха Тасанг, на ярмарке будет предоставлено 24 работодателя, которые будут предлагать чуть более 100 рабочих мест. В этот раз наравне с трудовым посредничеством, особенно большая роль на ярмарке будет отведена обучению. ”Большое внимание будет уделено именно приобретению новых навыков, будь это в виде профессионального или уровневого обучения, или в виде дополнительных курсов”, — сказала Тасанг.

Так, на ярмарке, вместе с работодателями, принимают участие 5 профессиональных учебных заведений. Из них Ярвамааский центр профобразования подготовил интересную программу ”За работу!”: можно будет на месте попробовать как режут плитку на стройке, как собрать чемоданчик с инструментами, а также вместе с автотехниками попробовать на стенде насосов работу монтировщика, вместе с ИТ-специалистами провести чистку компьютеров, попробовать узнать породы крупного рогатого скота и разновидности семян или попробовать приготовление еды в технике набрызга.

На ярмарку приглашаются все, кто хотят найти работу и заинтересованы больше узнать о том, что происходит на рынке труда как в Ярвамаа, так и в других регионах Эстонии и странах Европейского Союза. Работодатели-участники будут предлагать, как неквалифицированные рабочие места, так и работу для специалистов, сезонную работу и работу на лето, учебную практику и возможность посмотреть работу людей разных профессий. Среди предложений обязательно будут предложения о работе для молодежи и людей с пониженной трудоспособностью.

Работники кассы по безработице из отделения Ярвамаа предоставят информацию об услугах и пособиях, а также ответят на вопросы посетителей. Можно будет получить совет по вопросам карьеры и помощь в составлении конкурсных документов. В то время, как в большом зале будет проходить трудовое посредничество, и работодатели будут предлагать работу, рядом в малом зале можно будет послушать выступления о будущих трендах рынка труда, о возможностях кассы по безработице по обучению работающих людей, об изменениях подоходного налога.

Партнеры Кассы по безработице, которые примут участие в ярмарке, в течение всего дня будут отвечать на вопросы посетителей и предоставлять полезную информацию. Также можно будет ознакомиться с возможностями обучения, с международной программой по культурному обмену для молодёжи (летом и зимой).

Дополнительная информация о ярмарке на портале ярмарок труда.