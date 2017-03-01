В тысячах домов в Эстонии телевидение смотрят через мобильную сеть

Жители нескольких тысяч домов по всей Эстонии, расположенных в регионах, где не проложена кабельная сеть и отсутствует постоянный доступ в интернет, смотрят телевидение с помощью мобильного интернета.

В начале 2016 года на эстонском рынке появилась услуга домашнего интернета 4G, которая открыла возможность жителям домов, расположенных в регионах, где не проложена ни одна кабельная сеть и отсутствует постоянный доступ в интернет, пользоваться неограниченным интернет-соединением через мобильную сеть 4G. Вместе с этим решением появилась также возможность воспользоваться услугой домашнего телеприложения MINU.TV, которое передает телевизионный сигнал на домашний телевизор через мобильную сеть.

За год услугой домашнего MINU.TV начали пользоваться примерно 7000 клиентов. Благодаря этой услуге они могут смотреть более 30 телеканалов, пользоваться бесплатной фильмотекой и средой сериалов FOXplay, а также получили доступ к ”Детскому уголку” и ко всем преимуществам, которые предоставляет услуга записи телеэфира.

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”Поскольку как сама по себе услуга домашнего интернета 4G, так и телевизионная услуга „Minu.TV дома” быстро завоевали популярность, в прошлом году мы добавили в сеть 4G объем благодаря базовой станции, обслуживающей более двухсот клиентов”, — сказал заведующий отделом радиосети и трансмиссии Telia Eesti Эрмо Полма.

Услуга домашнего телеприложения MINU.TV популярна во всех уездах, однако больше всего пользователей насчитывается в Харьюмаа, Тартумаа, Пярнумаа и Рапламаа.